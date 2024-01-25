Украина строит оборонительные сооружения по всей линии фронта — о чем это свидетельствует

На днях премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина начала строить фортификационные постройки по всей линии фронта. Значит ли это, что ВСУ перешли в оборону, — рассказал военно-политический обозреватель Игорь Левченко в утреннем эфире Новини.LIVE.

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Украина строит оборонительные сооружения по всей линии фронта

По словам Игоря Левченко, вопрос о строительстве оборонительных сооружений назревал достаточно давно. Положителен тот фактор, что из государственного бюджета начали выделять на это средства, ведь раньше этим занимались непосредственно военные.

Впрочем, одновременно с этим возникает другая проблема, которая касается отчуждения территорий. С хозяйственной точки зрения, такие земли принадлежат физическим лицам или органам местного самоуправления. В связи с этим, вероятно, будет стоять вопрос о договоренности за строительство оборонных сооружений на таких участках.

"Когда говорят о начале войны и о том, как развивались события в феврале 2022 года, особенно на юге, то следует сказать, что определенное промедление по этому поводу помешало нашим военным. Сейчас все должно подчиняться одной цели. Так что если кому-то будет неудобно, то это его проблемы. Главное — это эффективная оборона", — добавил эксперт.

Также мы писали о том, что три балтийских страны построят оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией. Эшелонированная линия обороны состоит из 600 бункеров.