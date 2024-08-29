Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Від самого початку вторгнення Російської Федерації до України в полон до бійців Сил оборони потрапила велика кількість військовослужбовців держави агресора. Зараз вони перебувають у спеціально створених для їх отримання таборах, користуючись усіма правами, які вони мають згідно з Женевською конвенцією.

Журналісту Новини.LIVE Олегу Ендрексону вдалося поспілкуватися з одним із цих людей.

Полонений Сергій Єлісєєв

Мешканець Брянської області Росії Сергій Єлісєєв був мобілізований до війська держави-агресора для участі у війні проти України. Він пройшов шлях від бійця протитанкового підрозділу до штурмовика-початківця. Проте на цій ниві його шлях був недовгим, оскільки він порапив у полон до бійців Сил оборони на території Курської області.

"Я хотів стрельнути, але автомат заклинило, машину обстріляли. Там я і отримав поранення у сідницю", — розповідає загарбник.

Отримавши поранення, він не міг чинити опору і був узятий в полон українськими військовими.

Перебування в українському полоні

"До нас добре ставляться. Все, що треба, роблять. Перев'язки там... Усе дають, що попросимо", — розповідає Єлісєєв.

Полонений зізнається, що спершу боявся здаватися, бо в російській армії розповідають, що нібито українці відрізають кінцівки полоненим росіянам. Тепер він може на власному досвіді переконатися, що це не правда.

"Хлопці хороші. Не били, не змушували кричати "Слава Україні"", — повідомив полонений.

Як завершити війну

Він також заявляє, що найкращий спосіб припинити війну, це знищити російського диктатора Володимира Путіна.

"Треба цього придурка застрелити, Путіна", — завершує свою історію Єлісєєв.