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Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

29 августа 2024 г. 22:00

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22:00 Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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22:00 Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

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20:34 Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

Text

18:47 Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

Text
Эксклюзив

18:24 Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Text

18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

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Text

17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Text

14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Text

14:19 Куюн спрогнозировал, вырастут ли цены на бензин и дизель в сентябре

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13:00 Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

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С самого начала вторжения Российской Федерации в Украину в плен к бойцам Сил обороны попало большое количество военнослужащих государства агрессора. Сейчас они находятся в специально созданных для их получения лагерях, пользуясь всеми правами, которые они имеют согласно Женевской конвенции.

Журналисту Новини.LIVE Олегу Эндрексону удалось пообщаться с одним из этих людей.

Пленный Сергей Елисеев

Житель Брянской области России Сергей Елисеев был мобилизован в войска государства-агрессора для участия в войне против Украины. Он прошел путь от бойца противотанкового подразделения до начинающего штурмовика. Однако на этой ниве его путь был недолгим, поскольку он попал в плен к бойцам Сил обороны на территории Курской области.

"Я хотел стрельнуть, но автомат заклинило, машину обстреляли. Там я и получил ранение в ягодицу", — рассказывает захватчик.

Получив ранения, он не мог сопротивляться и был взят в плен украинскими военными.

Пребывание в украинском плену

"К нам хорошо относятся. Все, что нужно, делают. Перевязки там... Все дают, что попросим", — рассказывает Елисеев.

Пленный признается, что сначала боялся сдаваться, потому что в российской армии рассказывают, что якобы украинцы отрезают конечности пленным россиянам. Теперь он может на собственном опыте убедиться, что это неправда.

"Ребята хорошие. Не били, не заставляли кричать "Слава Украине"", — сообщил пленный.

Как завершить войну

Он также заявляет, что лучший способ прекратить войну, это уничтожить российского диктатора Владимира Путина .

"Надо этого придурка застрелить, Путина", — завершает свою историю Елисеев.

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