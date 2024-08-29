Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

С самого начала вторжения Российской Федерации в Украину в плен к бойцам Сил обороны попало большое количество военнослужащих государства агрессора. Сейчас они находятся в специально созданных для их получения лагерях, пользуясь всеми правами, которые они имеют согласно Женевской конвенции.

Журналисту Новини.LIVE Олегу Эндрексону удалось пообщаться с одним из этих людей.

Пленный Сергей Елисеев

Житель Брянской области России Сергей Елисеев был мобилизован в войска государства-агрессора для участия в войне против Украины. Он прошел путь от бойца противотанкового подразделения до начинающего штурмовика. Однако на этой ниве его путь был недолгим, поскольку он попал в плен к бойцам Сил обороны на территории Курской области.

"Я хотел стрельнуть, но автомат заклинило, машину обстреляли. Там я и получил ранение в ягодицу", — рассказывает захватчик.

Получив ранения, он не мог сопротивляться и был взят в плен украинскими военными.

Пребывание в украинском плену

"К нам хорошо относятся. Все, что нужно, делают. Перевязки там... Все дают, что попросим", — рассказывает Елисеев.

Пленный признается, что сначала боялся сдаваться, потому что в российской армии рассказывают, что якобы украинцы отрезают конечности пленным россиянам. Теперь он может на собственном опыте убедиться, что это неправда.

"Ребята хорошие. Не били, не заставляли кричать "Слава Украине"", — сообщил пленный.

Как завершить войну

Он также заявляет, что лучший способ прекратить войну, это уничтожить российского диктатора Владимира Путина .

"Надо этого придурка застрелить, Путина", — завершает свою историю Елисеев.