Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

Народный депутат Нина Южанина убеждена, что зарплаты государственных служащих не должны превышать доходы военных, которые находятся на передовой. По ее мнению, высокие заработные платы необходимо ограничить во время войны.

Такое мнение Южанина высказала в эфире Вечыр. Live в четверг, 29 августа.

Высокие зарплаты во время войны

"Во время войны зарплата на любой государственной службе, или у любого лица, получающего деньги на государственных предприятиях, не может быть выше, чем у солдата на передовой", — подчеркнула нардепка.

Она подчеркнула, что в течение войны не стоит даже думать о зарплатах в 100-120 тысяч гривен, поскольку есть те, кто имеет низкие зарплаты, или не имеет дохода вовсе.

"Люди все страдают сейчас от того, что получают низкие зарплаты или не имеют дохода совсем", — отметила нардепка.