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Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

29 августа 2024 г. 20:34

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18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

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17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

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Народный депутат Нина Южанина убеждена, что зарплаты государственных служащих не должны превышать доходы военных, которые находятся на передовой. По ее мнению, высокие заработные платы необходимо ограничить во время войны.

Такое мнение Южанина высказала в эфире Вечыр. Live в четверг, 29 августа.

Высокие зарплаты во время войны

"Во время войны зарплата на любой государственной службе, или у любого лица, получающего деньги на государственных предприятиях, не может быть выше, чем у солдата на передовой", — подчеркнула нардепка.

Она подчеркнула, что в течение войны не стоит даже думать о зарплатах в 100-120 тысяч гривен, поскольку есть те, кто имеет низкие зарплаты, или не имеет дохода вовсе.

"Люди все страдают сейчас от того, что получают низкие зарплаты или не имеют дохода совсем", — отметила нардепка.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:00 Возвращение на военный учет – когда исключенных могут восстановить

20:00 В Харькове женщина предлагала помощь уклонистам за 17 тыс. долларов

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18:24 Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

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18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

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17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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