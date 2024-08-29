Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Народна депутатка Ніна Южаніна переконана, що зарплати державних службовців не повинні перевищувати доходи військових, які перебувають на передовій. На її думку, що високі заробітні плати необхідно обмежити у час війни.

Таку думку Южаніна висловила в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 29 серпня.

Високі зарплати у час війни

"Під час війни зарплата на будь-якій державній службі, або у будь-якої особи, яка отримує гроші на державних підприємствах, не може бути вищою, ніж у солдата на передовій", — наголосила нардепка.

Вона наголосила, що протягом війни не варто навіть думати про зарплати у 100-120 тисяч гривень, оскільки є ті, хто має низькі зарплати, або ж не має доходу зовсім.

"Люди всі страждають зараз від того, що отримують низькі зарплати або не мають доходу зовсім", — зазначила нардепка.