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Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

29 серпня 2024 р. 20:34

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18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

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17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

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14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

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Народна депутатка Ніна Южаніна переконана, що зарплати державних службовців не повинні перевищувати доходи військових, які перебувають на передовій. На її думку, що високі заробітні плати необхідно обмежити у час війни. 

Таку думку Южаніна висловила в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 29 серпня.

Високі зарплати у час війни

"Під час війни зарплата на будь-якій державній службі, або у будь-якої особи, яка отримує гроші на державних підприємствах, не може бути вищою, ніж у солдата на передовій", — наголосила нардепка.

Вона наголосила, що протягом війни не варто навіть думати про зарплати у 100-120 тисяч гривень, оскільки є ті, хто має низькі зарплати, або ж не має доходу зовсім.

"Люди всі страждають зараз від того, що отримують низькі зарплати або не мають доходу зовсім", — зазначила нардепка.

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21:03 Зеленський вшанував українських воїнів, які полягли, захищаючи нашу Батьківщину

20:35 У повітряному бою загинув льотчик Повітряних сил Олексій Месь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:27 В Одесі прогримів потужний вибух

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