Україна протягом 10 років купує набої — Снєгирьов назвав причину

За 10 років російської агресії проти України досі не було побудовано патронний завод. Тому Україна весь цей час змушена купувати набої для армії.

Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі День.LIVE.

Покупка набоїв для ЗСУ

За словами експерта, завод, який був в Україні залишився в Луганську на окупованій території, тому вже 10 років ми купуємо набої.

Водночас в Україні за цей час не було побудовано жодного аналогічного підприємства.

"Знаєте чому купуємо? На кожному ж набої можна заробити. Їх же мільйони треба, хто там порахує? Накинули по долару на кожному набої і все", — сказав він.

Снєгирьов пояснив, що в Європі, наприклад, є країни, які не хочуть напряму постачати, тому потрібні країни-посередники.

Раніше Снєгирьов прокоментував інформацію іноземних видань, що Китай розпочав розробляти дрони для Росії за аналогом іранських "шахедів.

Також ми писали, що 21 червня у Краснодарському краї українські сили знищили місця зберігання та підготовки до застосування Shahed-136.