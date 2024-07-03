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Україна протягом 10 років купує набої — Снєгирьов назвав причину

Україна протягом 10 років купує набої — Снєгирьов назвав причину

03 липня 2024 р. 18:26

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18:26 Україна протягом 10 років купує набої — Снєгирьов назвав причину

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13:17 Сергій Ауслендер розповів про можливість великої війни між Ліваном та Ізраїлем

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13:00 Удар по Дніпру, допомога Китаю Росії та грошова допомога українцям — ефір День.LIVE

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За 10 років російської агресії проти України досі не було побудовано патронний завод. Тому Україна весь цей час змушена купувати набої для армії.

Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі День.LIVE.

Покупка набоїв для ЗСУ

За словами експерта, завод, який був в Україні залишився в Луганську на окупованій території, тому вже 10 років ми купуємо набої.

Водночас в Україні за цей час не було побудовано жодного аналогічного підприємства.  

"Знаєте чому купуємо? На кожному ж набої можна заробити. Їх же мільйони треба, хто там порахує? Накинули по долару на кожному набої і все", — сказав він.

Снєгирьов пояснив, що в Європі, наприклад, є країни, які не хочуть напряму постачати, тому потрібні країни-посередники.

Раніше Снєгирьов прокоментував інформацію іноземних видань, що Китай розпочав розробляти дрони для Росії за аналогом іранських "шахедів.

Також ми писали, що 21 червня у Краснодарському краї українські сили знищили місця зберігання та підготовки до застосування Shahed-136. 

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19:11 Незаконно продала землю аеропорту — експрацівниці міськради Ужгорода оголосили підозру

19:06 Ухилянти вигадали новий спосіб перетнути кордон — ДПСУ затримала чоловіків у пшеничному полі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:05 Відстрочка для чоловіка військовозобов'язаної — чи це можливо

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