Украина в течение 10 лет покупает патроны — Снегирев назвал причину

За 10 лет российской агрессии против Украины до сих пор не был построен патронный завод. Поэтому Украина все это время вынуждена покупать патроны для армии.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире День.LIVE.

Покупка патронов для ВСУ

По словам эксперта, завод, который был в Украине, остался в Луганске на оккупированной территории, поэтому уже 10 лет мы покупаем патроны.

В то же время в Украине за это время не было построено ни одного аналогичного предприятия.

"Знаете почему покупаем? На каждом же патроне можно заработать. Их же миллионы надо, кто там сосчитает? Набросили по доллару на каждом патроне и все", — сказал он.

Снегирев объяснил, что в Европе, например, есть страны, которые не хотят напрямую поставлять, поэтому и нужны страны-посредники.

Ранее Снегирев прокомментировал информацию иностранных изданий, что Китай начал разрабатывать дроны для России по аналогу иранских "шахедов".

Также мы писали, что 21 июня в Краснодарском крае украинские силы уничтожили места хранения и подготовки к применению Shahed-136.