Китай розробляє дрони для Росії — Снєгирьов прокоментував новину в західних ЗМІ

Іноземні видання оприлюднили інформацію, що нібито Китай розпочав розробляти дрони для Росії за аналогом іранських "шахедів". При цьому ЗМІ посилаються на неназваних європейських чиновників.
Це прокоментував військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі День.LIVE.
Розробка Китаєм дронів для Росії
На думку Снєгирьова, у цьому навіть немає сенсу, бо Іран повністю забезпечує Росію дронами. Водночас варто звернути увагу в цих новинах на неназвані джерела інформації.
Експерт зауважив, що якщо Bloomberg посилається на неназвані джерела — це перший знак проведення інформаційно-психологічних операцій.
"Ми можемо ставитися до подібної інформації з недовірою", — сказав він.
За словами Снєгирьова, також в Татарстані існує завод з виробництва іранських шахедів, тому постає питання — для чого Китаю копіювати іранські шахеди, якщо на території РФ уже випускають їх копію.
"Не виникає у вас запитання, що інформація як мінімум не відповідає дійсності?", — додав він.
Нагадаємо, у Краснодарському краї у ніч проти 21 червня українські сили знищили місця зберігання та підготовки до застосування Shahed-136.
А ISW писав, що Іран постійно підтримує Росію та її виробництво зброї, надаючи свої комплектуючі та зміцнюючи оборонно-промисловий комплекс РФ.