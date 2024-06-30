Росія навчилася обходити санкції — Зеленський пояснив, чому українські дрони не замінюють ракети

Українське оборонне виробництво досягло значного успіху щодо створення безпілотників дальньої дії. Однак ці дрони не можуть компенсувати нестачу західних ракет.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для колумністки американського видання The Philadelphia Inquirer.

Виробництво дронів в Україні

"Дрони можуть допомогти — вони високотехнологічні і ми дійсно збільшили їх виробництво, а далекобійність деяких сягає понад 1300 км", — сказав український лідер.

За словами Зеленського, треба розуміти, що це дрон і його потужність набагато менша, аніж ракет. Росіяни також мають "шахеди", які українські сили навчились збивати, не витрачаючи для цього ракет Patriot.

"Ми для цього використовуємо мобільні групи і деколи ракети, авжеж не Patriot, тим не менш ми навчились як з цим боротися. Так само і росіяни, якы сьогодні страждають він наших дронових атак, але все одно вчаться", — зазначив він.

Однак неможливо порівняти потужність удару дрона і потужність удару ракети, швидкість ракети порівняти з дроном — тому це різні засоби для різних цлей.

Президент зауважив, що Україна у будь-якому випадку розвиває власну ракетну індустрію й він впевнений, що ми досягнемо у цьому розвитку та успіху, але війна триває сьогодні.

Натомість Росія з її потужністю і грошима використовує дрони не свого виробнцитва, а іранські шахеди. Ворог отримав ліцензію і сьогодні виробляє ці БпЛА на власній територі, а всі країни-партнери навіть знають місця, де це відбувається.

"Скажіть, чому ми не робимо з цього висновки? Чому ми даємо Росії виробляти ці шахеди і ними вбивати потім наших людей? Так само і ракети — безумовно, в кожній ракеті, які б'є по цивільних людях в Україні є елементи виробництва різних країн", — підкреслив Зеленський.

На його думку, це означає, що Україна не може самостійно боротися з Росією — треба аби всі включились, не даючи росіянам виробляти дрони, не давати елементи для ракет та не давали можливість обходити санкції.

Також Президент заявляв, що для унеможливлення ударів КАБами по території України треба знищувати літаки, які їх запускають.

Крім того, 30 червня у Міноборони Росії заявили про нібито збиття 36 безпілотників. Вибухи лунали у шести регіонах.