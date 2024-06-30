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Россия научилась обходить санкции — Зеленский объяснил, почему украинские дроны не заменяют ракеты

Россия научилась обходить санкции — Зеленский объяснил, почему украинские дроны не заменяют ракеты

30 июня 2024 г. 17:28

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Украинское оборонное производство добилось значительного успеха в создании беспилотников дальнего действия. Однако эти дроны не могут компенсировать нехватку западных ракет.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для колумнистки американского издания The Philadelphia Inquirer.

Производство дронов в Украине

"Дроны могут помочь — они высокотехнологичны и мы действительно увеличили их производство, а дальнобойность некоторых достигает более 1300 км", — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, надо понимать, что это дрон и его мощность гораздо меньше, чем ракет. У россиян также есть "шахеды", которые украинские силы научились сбивать, не тратя для этого ракет Patriot.

"Мы для этого используем мобильные группы и порой ракеты, не Patriot, тем не менее мы научились как с этим бороться. Так же и россияне, которые сегодня страдают он наших дроновых атак, но все равно учатся", — отметил он.

Однако невозможно сравнить мощность удара дрона и мощность удара ракеты, скорость ракеты сравнить с дроном — поэтому это разные средства для разных целей.

Президент отметил, что Украина в любом случае развивает собственную ракетную индустрию и уверен, что мы достигнем в этом развития и успеха, но война продолжается сегодня.

Россия с ее мощностью и деньгами использует дроны не своего производства, а иранские шахеды. Враг получил лицензию и сегодня производит эти БпЛА на собственной территории, а все страны-партнеры даже знают места, где это происходит.

"Скажите, почему мы не делаем из этого выводы? Почему мы даем России производить эти шахеды и ими убивать потом наших людей? Так же и ракеты — безусловно, в каждой ракете, которая бьет по гражданским людям в Украине, есть элементы производства разных стран", — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, это означает, что Украина не может самостоятельно бороться с Россией — нужно, чтобы все включились, не давая россиянам производить дроны, не давать элементы для ракет и не давать возможности обходить санкции.

Также Президент заявлял, что для предотвращения ударов КАБами по территории Украины нужно уничтожать самолеты, которые их запускают.

Кроме того, 30 июня в Минобороны России заявили о якобы сбитии 36 беспилотников. Взрывы раздавались в шести регионах.

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16:55 Декан факультета УКУ Роман Завийский погиб в автомобильной аварии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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