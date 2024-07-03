Китай разрабатывает дроны для России — Снегирев прокомментировал новость в западных СМИ

Иностранные издания обнародовали информацию, что якобы Китай начал разрабатывать дроны для России по аналогу иранских "шахедов". При этом СМИ ссылаются на неназванных европейских чиновников.

Это прокомментировал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире День.LIVE.

Разработка Китаем дронов для России

По мнению Снегирева, в этом даже нет смысла, потому что Иран полностью снабжает Россию дронами. В то же время следует обратить внимание в этих новостях на неназванные источники информации.

Эксперт отметил, что если Bloomberg ссылается на неназванные источники, это первый знак проведения информационно-психологических операций.

"Мы можем относиться к подобной информации с недоверием", — сказал он.

По словам Снегирева, также в Татарстане существует завод по производству иранских шахедов, поэтому возникает вопрос — зачем Китаю копировать иранские шахеды, если на территории РФ уже выпускают их копию.

"Не возникает ли у вас вопрос, что информация как минимум не соответствует действительности?", — добавил он.

Напомним, в Краснодарском крае в ночь на 21 июня украинские силы уничтожили места хранения и подготовки к применению Shahed-136.

А ISW писал, что Иран постоянно поддерживает Россию и производство оружия, предоставляя свои комплектующие и укрепляя оборонно-промышленный комплекс РФ.