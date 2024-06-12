У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео

Багато росіян порівнюють Велику Вітчизняну війну з подіями, які відбуваються зараз в Україні. Йдеться про фрази "за дідів", "можемо повторити".

Чим відрізняється Друга світова війна від теперішньої в Україні запитали у російських військових, який взяли в полон бійці Третьої штурмової бригади.

Різниця між Другою світовою війною та війною в Україні

"Це ж маячня, ми ж напали. А коли почалася Велика вітчизняна війна — на нас напали. А зараз навпаки нібито ми", — сказав один з полонених.

Він запевнив, що вперше таке чує та ніколи навіть такого в думках не було. А коли він був у Москві то літеру Z одразу відривали, бо був "кіпіш".

"У метро гальмували, ДАІшники гальмували — всіх підряд намагалися мобілізувати...", — зазначив окупант.

Другий російський військовий заявив, що не вважає себе агресором. За його словами, він помилився з підписанням контракту в армію: його запевняли, що він буде на третій-четвертій лінії оборони, а за підсумком потрапив у штурмовий підрозділ.

"26 днів на контракті всього пробув, навіть не встиг отримати першу зарплату", — зауважив він.

Бійці Третьої штурмової запитали в окупантів, чому вони не агресор, якщо перебувають на території чужої країни в бойовому підрозділі. У відповідь вони спочатку промовчали, а пізніше один з них сказав, що нібито мобілізовані йшли до війська не добровільно.

"Мобілізованим спочатку було сказано, що вони будуть або в теробороні, або в тилу, звільняючи контрактників регулярно", — додав він.

Раніше полонені окупанти пригадали, як відбувалася їх мобілізація в Росії та відправлення на фронт в Україну.

Також вони розповіли, чи ставили перед ними завдання не брати українських військових в полон.