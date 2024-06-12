Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео arrow
У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео

У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео

12 червня 2024 р. 19:34

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:34 У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео

Text

18:56 Російські полонені розповіли, чи було в них завдання не брати українських військових в полон

Text

17:54 Саміт миру у Швейцарії та зникнення 9-річної українки в Німеччині — ефір Вечір.LIVE

Text

14:12 Нардеп пояснив, як проходитиме підготовка до осінньо-зимового періоду в енергетиці

Text

13:02 Нардеп відповів, чи можливо побудувати нові станції маневреної генерації цього року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Скандали з ТЦК та візит Зеленського до Німеччини — прямий ефір Новини.LIVE

11 червня 2024
Text

22:35 Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

Text

22:03 Плетенчук пояснив, чому звільнення від ворога Азовського моря є надто складним завданням

Text

21:08 Фурса пояснив, чому в Україні перебільшують вплив корупції

Text

19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

19:34 У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео

Text

18:56 Російські полонені розповіли, чи було в них завдання не брати українських військових в полон

Text

17:54 Саміт миру у Швейцарії та зникнення 9-річної українки в Німеччині — ефір Вечір.LIVE

Text

14:12 Нардеп пояснив, як проходитиме підготовка до осінньо-зимового періоду в енергетиці

Text

13:02 Нардеп відповів, чи можливо побудувати нові станції маневреної генерації цього року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Скандали з ТЦК та візит Зеленського до Німеччини — прямий ефір Новини.LIVE

11 червня 2024
Text

22:35 Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

Text

22:03 Плетенчук пояснив, чому звільнення від ворога Азовського моря є надто складним завданням

Text

21:08 Фурса пояснив, чому в Україні перебільшують вплив корупції

Text

19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

Багато росіян порівнюють Велику Вітчизняну війну з подіями, які відбуваються зараз в Україні. Йдеться про фрази "за дідів", "можемо повторити".

Чим відрізняється Друга світова війна від теперішньої в Україні запитали у російських військових, який взяли в полон бійці Третьої штурмової бригади.

Різниця між Другою світовою війною та війною в Україні

"Це ж маячня, ми ж напали. А коли почалася Велика вітчизняна війна — на нас напали. А зараз навпаки нібито ми", — сказав один з полонених.

Він запевнив, що вперше таке чує та ніколи навіть такого в думках не було. А коли він був у Москві то літеру Z одразу відривали, бо був "кіпіш".

"У метро гальмували, ДАІшники гальмували — всіх підряд намагалися мобілізувати...", — зазначив окупант.

Другий російський військовий заявив, що не вважає себе агресором. За його словами, він помилився з підписанням контракту в армію: його запевняли, що він буде на третій-четвертій лінії оборони, а за підсумком потрапив у штурмовий підрозділ.

"26 днів на контракті всього пробув, навіть не встиг отримати першу зарплату", — зауважив він.

Бійці Третьої штурмової запитали в окупантів, чому вони не агресор, якщо перебувають на території чужої країни в бойовому підрозділі. У відповідь вони спочатку промовчали, а пізніше один з них сказав, що нібито мобілізовані йшли до війська не добровільно.

"Мобілізованим спочатку було сказано, що вони будуть або в теробороні, або в тилу, звільняючи контрактників регулярно", — додав він.

Раніше полонені окупанти пригадали, як відбувалася їх мобілізація в Росії та відправлення на фронт в Україну.

Також вони розповіли, чи ставили перед ними завдання не брати українських військових в полон.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:50 Ракетний удар по будинку в Кривому Розі — кількість загиблих зросла

19:50 Скандал в Одеському ТЦК — медики розповіли, як все було

19:38 Аргентина хоче передати Україні винищувачі, які є ефективними проти кораблів

Text

19:34 У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео

19:20 П'яний, озброєний та ще й з наркотиками — на Одещині затримали порушника

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:10 Російські окупанти в полоні розповіли, як були мобілізовані на фронт

19:02 Повернення непридатного на військовий облік — що говорить новий закон

Text

18:56 Російські полонені розповіли, чи було в них завдання не брати українських військових в полон

18:40 Одеса відчуває нестачу медиків швидкої допомоги через мобілізацію

18:40 Деяким українцям можуть анулювати бронювання від мобілізації — кого стосується

19:50 Ракетний удар по будинку в Кривому Розі — кількість загиблих зросла

19:50 Скандал в Одеському ТЦК — медики розповіли, як все було

19:38 Аргентина хоче передати Україні винищувачі, які є ефективними проти кораблів

19:20 П'яний, озброєний та ще й з наркотиками — на Одещині затримали порушника

19:10 Російські окупанти в полоні розповіли, як були мобілізовані на фронт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:02 Повернення непридатного на військовий облік — що говорить новий закон

18:40 Одеса відчуває нестачу медиків швидкої допомоги через мобілізацію

18:40 Деяким українцям можуть анулювати бронювання від мобілізації — кого стосується

18:34 Росіяни "виставили" на сайті з усиновлення викрадених українських дітей — FT

18:32 Нардеп пояснив, чому не було прийнято закон про демобілізацію

23:12 Експерт пояснив різницю ударів РФ по енергетиці між 2022 і 2024 роками

20:15 Наскільки обґрунтовані нові ціни на електрику — думка одеситів

12:49 Що відбувається на ринку праці в Україні — скільки вакансій та де платять найбільшу зарплатню

Новина з відео

05:39 В Україні різко росте кількість нападів на ТЦК, а до "полювання" на ухилянтів хочуть долучити собак

10 червня 2024
Ексклюзив

23:02 Відключення світла триватимуть 2-3 роки, — всі проблеми в енергетиці України

20:15 Наскільки безпечні одеські пляжі та яка вартість послуг на них — інспекція Новини.LIVE

14:22 Apple збирається створити власний ШІ — це назавжди змінить iPhone

04:47 Відключення світла в Україні — наскільки здорожчали EcoFlow та інші зарядні станції

9 червня 2024

05:40 Блекаути в Україні — наскільки зросли ціни на генератори та скільки вони зараз коштують

8 червня 2024

05:42 Ukraine Focus передасть Україні 50 машин швидкої допомоги — велике інтерв'ю з засновником

Text

19:34 У військовополонених Росії запитали, чим відрізняється Друга світова від війни в Україні — відео

Text

18:56 Російські полонені розповіли, чи було в них завдання не брати українських військових в полон

Text

17:54 Саміт миру у Швейцарії та зникнення 9-річної українки в Німеччині — ефір Вечір.LIVE

Text

14:12 Нардеп пояснив, як проходитиме підготовка до осінньо-зимового періоду в енергетиці

Text

13:02 Нардеп відповів, чи можливо побудувати нові станції маневреної генерації цього року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Скандали з ТЦК та візит Зеленського до Німеччини — прямий ефір Новини.LIVE

11 червня 2024
Text

22:35 Колишній офіцер КДБ заявив, що Україна стала членом Великої вісімки

Text

22:03 Плетенчук пояснив, чому звільнення від ворога Азовського моря є надто складним завданням

Text

21:08 Фурса пояснив, чому в Україні перебільшують вплив корупції

Text

19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу