У военнопленных России спросили, чем отличается Вторая мировая от войны в Украине — видео

Многие россияне сравнивают Великую Отечественную войну с событиями, происходящими сейчас в Украине. Речь идет о фразах "за дедов", "можем повторить".

Чем отличается Вторая мировая война от нынешней в Украине спросили у российских военных, которых взяли в плен бойцы Третьей штурмовой бригады.

Разница между Второй мировой войной и войной в Украине

"Это же бред, мы же напали. А когда началась Великая отечественная война — на нас напали. А сейчас наоборот якобы мы", — сказал один из пленных.

Он заверил, что впервые такое слышит и никогда даже такого в мыслях не было. А когда он был в Москве, то букву Z сразу отрывали, потому что был "кипиш".

"В метро тормозили, ГАИшники тормозили — всех подряд пытались мобилизовать...", — отметил оккупант.

Второй российский военный заявил, что не считает себя агрессором. По его словам, он ошибся с подписанием контракта в армию: его уверяли, что он будет на третьей-четвертой линии обороны, а по итогу попал в штурмовое подразделение.

"26 дней на контракте всего пробыл, даже не успел получить первую зарплату", — отметил он.

Бойцы Третьей штурмовой спросили у оккупантов, почему они не агрессор, если находятся на территории чужой страны в боевом подразделении. В ответ они поначалу промолчали, а позже один сказал, что якобы мобилизованные шли в войско не добровольно.

"Мобилизированным изначально было сказано, что они будут либо в терробороне, либо в тылу, освобождаяя контрактников регулярно", — добавил он.

Ранее пленные оккупанты вспомнили, как происходила их мобилизация в России и отправка на фронт в Украину.

Также они рассказали, ставили ли перед ними задачи не брать украинских военных в плен.