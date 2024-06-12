Російські полонені розповіли, чи було в них завдання не брати українських військових в полон

Військові Третьої Штурмової бригади допитали російських полонених. Окупанти розповіли, чи ставили перед ними завдання не брати українських військових в полон.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у середу, 12 червня.

Чи давали росіянам завдання не брати українських військових в полон

Військовий 3-ї ОШБр заявив, що бригада попередніх полонених розповіла, що їм наказали не брати в полон українських військових. Він поставив перед окупантами питання, чи давали їм таке завдання.

"Не було", — одностайно відповіли полонені росіяни.

Раніше ми писали, що миколаївська бригада піхотинців взяла у полон кількох ворожих солдатів та офіцерів, серед яких були командири рот.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади нещодавно захопили велику партію російських окупантів. Один із загарбників розповів, що вони йшли на штурм, а потрапили в полон.