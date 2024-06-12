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Российские пленные рассказали, была ли у них задача не брать украинских военных в плен

Российские пленные рассказали, была ли у них задача не брать украинских военных в плен

12 июня 2024 г. 18:56

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Военные Третьей бригады Штурмовой допросили российских пленных. Оккупанты рассказали, ставили ли перед ними задачи не брать украинских военных в плен.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в среду, 12 июня.

Давали ли россиянам задачу не брать украинских военных в плен

Военный 3-й ОШБр заявил, что бригада предыдущих пленных рассказала, что им приказали не брать в плен украинских военных. Он задал оккупантами вопрос, давали ли им такую задачу.

"Не было", — единогласно ответили пленные россияне.

Ранее мы писали, что николаевская бригада пехотинцев взяла в плен нескольких вражеских солдат и офицеров, среди которых командиры рот.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады недавно захватили крупную партию российских оккупантов. Один из захватчиков рассказал, что они шли на штурм, а попали в плен.

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18:34 Россияне "выставили" на сайте по усыновлению похищенных украинских детей —FT

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:12 Нардеп объяснил, как будет проходить подготовка к осенне-зимнему периоду в энергетике

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13:02 Нардеп ответил, возможно ли построить новые станции маневренного поколения в этом году

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