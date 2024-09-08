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У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

08 вересня 2024 р. 12:38

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7 вересня 2024
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22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

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14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

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Навчання, постійні тренування та заняття з утримання зброї. Військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ назвав формулу успіху свого підрозділу.

Про це військовий 3 ОШБр Роман розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

3 ОШБр — секрет успіху підрозділу

Військовий Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Роман в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розповів, як проходить служба в 3 ОШБр.

За словами Романа, у підрозділі тривають постійні тренування — як під час навчань, так і після. Водночас військовий наголосив, що в бригаді хороші командири, які цінують один одного.

"Ранок у нас починається з зарядки, буває йога. Потім "холостіння", тренування постійні", — повідомив військовий.

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13:20 Партизани АТЕШ знайшли пункт ремонту техніки окупантів у Донецьку

13:04 У Нацгвардії розповіли про спроби окупантів просунутися на Харківщині

13:04 Мешканці деяких областей зможуть отримати грошову допомогу — які умови

13:01 У КМВА уточнили інформацію щодо кількості загиблих через вибух на АТП

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:58 Хакери ГУР на честь Дня розвідки атакували російські оборонні компанії

12:53 На Одещині відремонтують шкільну їдальню за 24 мільйони

12:49 Леся Нікітюк показала 17-річну себе разом із колишнім хлопцем-діджеєм

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19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

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13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

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