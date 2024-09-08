У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

Навчання, постійні тренування та заняття з утримання зброї. Військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ назвав формулу успіху свого підрозділу.

Про це військовий 3 ОШБр Роман розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

3 ОШБр — секрет успіху підрозділу

Військовий Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Роман в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розповів, як проходить служба в 3 ОШБр.

За словами Романа, у підрозділі тривають постійні тренування — як під час навчань, так і після. Водночас військовий наголосив, що в бригаді хороші командири, які цінують один одного.

"Ранок у нас починається з зарядки, буває йога. Потім "холостіння", тренування постійні", — повідомив військовий.