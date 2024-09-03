Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині arrow
У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

03 вересня 2024 р. 15:33

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2024
Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2024
Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

У Харківській області ворог не полишає спроби наступу на Борову. Окупанти мають на меті вийти на бар'єрний рубіж річки Оскіл. 

Про це повідомив військовий 3-ї окремої штурмової бригади Максим Зайченко в ефірі День.LIVE у вівторок, 3 вересня. 

Ситуація на Харківщині

За словами військового 3 ОШБр Максима Зайченка, на Харківщині зараз тривають інтенсивні бої. Після вдалих наступальних дій, противник намагається відновити втрачені позиції.

"В ході контрнаступальних дій, в яких брав участь і 2 штурмовий батальйон, вдалося досягти гарних результатів, заволодіти оборонним рубежем противника та просунутися вглиб оборони на понад на 2 км", — розповів військовий. 

Наміри окупантів залишаються незмінними — продовжити наступ на Борову, вийти на бар'єрний рубіж річки Оскіл і тиснути по всьому фронту. 

Завдяки вдалим діям українських сил, це мова й про удари по флоту, удари в глибину РФ та операцію на Курщині, ворог намагається компенсувати це все захопленням нових територій.

Також важливі новини дня по темі:

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:28 Румунія за крок до передачі Україні системи ППО Patriot — парламент ухвалив рішення

17:26 Одеська бригада показала, як нищить російську техніку

17:25 Окупанти атакували житловий будинок у Херсонській області — загинув чоловік

17:05 ДБР відкрило справу через ракетний удар по навчальному закладі Полтави, — ЗМІ

16:55 Над Чорним морем ведеться розвідка — авіація НАТО контролює кордони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:49 У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару

16:49 В Монголії пояснили, чому не заарештували Путіна за ордером МКС

16:33 Мобілізація обмежено придатних до 25 років — Рада підтримала заборону

16:32 Іноземці з наглядової ради Укренерго подали у відставку через звільнення Кудрицького

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

17:28 Румунія за крок до передачі Україні системи ППО Patriot — парламент ухвалив рішення

17:26 Одеська бригада показала, як нищить російську техніку

17:25 Окупанти атакували житловий будинок у Херсонській області — загинув чоловік

17:05 ДБР відкрило справу через ракетний удар по навчальному закладі Полтави, — ЗМІ

16:55 Над Чорним морем ведеться розвідка — авіація НАТО контролює кордони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:49 У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару

16:49 В Монголії пояснили, чому не заарештували Путіна за ордером МКС

16:33 Мобілізація обмежено придатних до 25 років — Рада підтримала заборону

16:32 Іноземці з наглядової ради Укренерго подали у відставку через звільнення Кудрицького

16:24 Небезпечна ділянка — доступ до частини популярного пляжу в Одесі закритий

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2024
Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації