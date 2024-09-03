У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

У Харківській області ворог не полишає спроби наступу на Борову. Окупанти мають на меті вийти на бар'єрний рубіж річки Оскіл.

Про це повідомив військовий 3-ї окремої штурмової бригади Максим Зайченко в ефірі День.LIVE у вівторок, 3 вересня.

Ситуація на Харківщині

За словами військового 3 ОШБр Максима Зайченка, на Харківщині зараз тривають інтенсивні бої. Після вдалих наступальних дій, противник намагається відновити втрачені позиції.

"В ході контрнаступальних дій, в яких брав участь і 2 штурмовий батальйон, вдалося досягти гарних результатів, заволодіти оборонним рубежем противника та просунутися вглиб оборони на понад на 2 км", — розповів військовий.

Наміри окупантів залишаються незмінними — продовжити наступ на Борову, вийти на бар'єрний рубіж річки Оскіл і тиснути по всьому фронту.

Завдяки вдалим діям українських сил, це мова й про удари по флоту, удари в глибину РФ та операцію на Курщині, ворог намагається компенсувати це все захопленням нових територій.