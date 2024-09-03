В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

В Харьковской области враг не оставляет попытки наступления на Боровую. Целью оккупантов является выйти на барьерный рубеж реки Оскол.

Об этом сообщил военный 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Зайченко в эфире День.LIVE во вторник, 3 сентября.

Ситуация в Харьковской области

По словам военного 3 ОШБр Максима Зайченко, в Харьковской области сейчас продолжаются интенсивные бои. После удачных наступательных действий противник пытается восстановить утраченные позиции.

"В ходе контрнаступательных действий, в которых принимал участие и 2 штурмового батальона, удалось добиться хороших результатов, завладеть оборонительным рубежом противника и продвинуться вглубь обороны более чем на 2 км", — рассказал военный.

Намерения оккупантов остаются неизменными — продолжить наступление на Боровую, выйти на барьерный рубеж реки Оскол и давить по всему фронту.

Благодаря удачным действиям украинских сил, это речь и об ударах по флоту, ударах в глубину РФ и операции на Курщине, враг пытается компенсировать это все захватом новых территорий.