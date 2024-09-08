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В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

8 сентября 2024 г. 12:38

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19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

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13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

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13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

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10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

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21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

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17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

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Обучение, постоянные тренировки и занятия по оружию. Военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ назвал формулу успеха своего подразделения.

Об этом военный 3 ОШБр Роман рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

3 ОШБр — секрет успеха подразделения

Военный Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Роман в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал, как проходит служба в 3 ОШБр.

По словам Романа, в подразделении продолжаются постоянные тренировки как во время учений, так и после. В то же время военный отметил, что в бригаде хорошие командиры, которые ценят друг друга.

"Утро у нас начинается с зарядки, бывает йога. Затем "холостение", тренировки постоянные", — сообщил военный.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

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13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

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