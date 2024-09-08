В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

Обучение, постоянные тренировки и занятия по оружию. Военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ назвал формулу успеха своего подразделения.

Об этом военный 3 ОШБр Роман рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

3 ОШБр — секрет успеха подразделения

Военный Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Роман в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал, как проходит служба в 3 ОШБр.

По словам Романа, в подразделении продолжаются постоянные тренировки как во время учений, так и после. В то же время военный отметил, что в бригаде хорошие командиры, которые ценят друг друга.

"Утро у нас начинается с зарядки, бывает йога. Затем "холостение", тренировки постоянные", — сообщил военный.