У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий прокоментував правило "двох стін" під час обстрілів. Він наголосив, що воно більш психологічне, чим практичне.

Про це Олександр Хорунжий сказав в ефірі День.LIVE у середу, 4 вересня.

Важливість прямувати в укриття під час тривог

"Правило "двох стін" — більш психологічне, ніж практичне", — зазначив Хорунжий.

Він каже, що під час ракетного удару ніхто не може точно передбачити, куди буде "приліт" чи куди впадуть уламки.

Внаслідок цього рятувальники наполягають, щоб під час повітряних тривог люди користувалися укриттями.