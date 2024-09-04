Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів arrow
У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

04 вересня 2024 р. 23:58

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Text

08:00Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Text

08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий прокоментував правило "двох стін" під час обстрілів. Він наголосив, що воно більш психологічне, чим практичне.

Про це Олександр Хорунжий сказав в ефірі День.LIVE у середу, 4 вересня.

Важливість прямувати в укриття під час тривог

"Правило "двох стін" — більш психологічне, ніж практичне", — зазначив Хорунжий.

Він каже, що під час ракетного удару ніхто не може точно передбачити, куди буде "приліт" чи куди впадуть уламки. 

Внаслідок цього рятувальники наполягають, щоб під час повітряних тривог люди користувалися укриттями.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

00:09 Київ під загрозою ударів — яка небезпека загрожує столиці

00:00 В Кривому Розі пролунали потужні вибухи

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

23:57 До Верховної ради надійшли подання Прем'єра України про призначення низки міністрів

23:57 Українців терміново евакуюють з Лівану — МЗС повернуло додому 25 наших земляків

23:51 Відстрочка після відрахування з вишу — як студент може зберегти це право

23:39 Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:39 У Сумах знову лунають вибухи — окупанти запустили балістику

23:25 В Україні оголошена повітряна тривога — про яку загрозу інформують сили ПС

23:24 Відправляв за кордон деталі для військових літаків — як суд покарав жителя Хмельниччини

Термінова новина

00:09 Київ під загрозою ударів — яка небезпека загрожує столиці

00:00 В Кривому Розі пролунали потужні вибухи

4 вересня 2024

23:57 До Верховної ради надійшли подання Прем'єра України про призначення низки міністрів

23:57 Українців терміново евакуюють з Лівану — МЗС повернуло додому 25 наших земляків

23:51 Відстрочка після відрахування з вишу — як студент може зберегти це право

23:39 Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024

23:39 У Сумах знову лунають вибухи — окупанти запустили балістику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:25 В Україні оголошена повітряна тривога — про яку загрозу інформують сили ПС

23:24 Відправляв за кордон деталі для військових літаків — як суд покарав жителя Хмельниччини

23:05 В Україні з'явиться нове Міністерство — Жорін розкритикував це рішення

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Text

08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE