В ГСЧС прокомментировали правило "двух стен" во время обстрелов

Спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий прокомментировал правило "двух стен" во время обстрелов. Он подчеркнул, что оно более психологическое, чем практическое.

Об этом Александр Хорунжий сказал в эфире День.LIVE в среду, 4 сентября.

Важность идти в укрытие во время тревог

"Правило "двух стен" — более психологическое, чем практическое", — отметил Хорунжий.

Он говорит, что во время ракетного удара никто не может точно предсказать, куда будет "прилет" или куда упадут обломки.

В результате этого спасатели настаивают, чтобы во время воздушных тревог люди пользовались укрытиями.