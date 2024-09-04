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В ГСЧС прокомментировали правило "двух стен" во время обстрелов

В ГСЧС прокомментировали правило "двух стен" во время обстрелов

4 сентября 2024 г. 23:58

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4 сентября 2024
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23:58 В ГСЧС прокомментировали правило "двух стен" во время обстрелов

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21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

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21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

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19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

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17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

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Спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий прокомментировал правило "двух стен" во время обстрелов. Он подчеркнул, что оно более психологическое, чем практическое.

Об этом Александр Хорунжий сказал в эфире День.LIVE в среду, 4 сентября.

Важность идти в укрытие во время тревог

"Правило "двух стен" — более психологическое, чем практическое", — отметил Хорунжий.

Он говорит, что во время ракетного удара никто не может точно предсказать, куда будет "прилет" или куда упадут обломки.

В результате этого спасатели настаивают, чтобы во время воздушных тревог люди пользовались укрытиями.

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