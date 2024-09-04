В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

В Полтаве продолжают разбирать завалы после российского обстрела 3 сентября. На месте работают 220 спасателей.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Разбор завалов в Полтаве

"220 спасателей продолжают разбирать завалы после вчерашнего удара РФ по Институту в Полтаве", — отметил Хорунжий.

По его словам, работы не прекращались со вчерашнего дня. Привлечены разные опытные подразделения ГСЧС. Спасатели работают круглосуточно в надежде найти живых людей, которые могут до сих пор находиться под завалами.

Хорунжий добавил, единственное, что останавливает работы — воздушные тревоги, из-за которых они вынуждены приостанавливать разбор.