У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

У Полтаві продовжують розбирати завали після російського обстрілу 3 вересня. На місці працюють 220 рятувальників.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Розбір завалів у Полтаві

"220 рятувальників продовжують розбирати завали після вчорашнього удару РФ по Інституту в Полтаві", — зазначив Хорунжий.

За його словами, роботи не припиняли з учора. Залучені різні досвідчені підрозділи ДСНС. Рятувальники працюють цілодобово з надією знайти живих людей, які можуть досі перебувати під завалами.

Хорунжий додав, єдине, що зупиняє роботи — повітряні тривоги, через які вони змушені призупиняти розбір.