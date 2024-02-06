Скільки кораблів Чорноморського флоту РФ "пішли на дно" — у ВМС назвали цифру

За час повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 24 кораблі та один підводний човен, які належали Чорноморському флоту РФ. До початку великої війни усього на рахунку у противника було 137 одиниць.

Про це розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Скільки кораблів РФ "втопили" ЗСУ

За словами Неїжпапи, в основному серед втрат флоту РФ — це великі десантні кораблі.

"24 кораблі і один підводний човен. В них спочатку було 137 кораблів — це основний склад, не беремо суднозабезпечення. Це достатньо високий показник", — сказав Неїжпапа.

Окрім цього, він згадав за ракетний катер "Івановєц", який ЗСУ "відмінусували" 1 лютого цього року.

"Це достатньо старий катер. Я думаю, що якби не війна з Україною, вони б його списали", — додав командувач ВМС.

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