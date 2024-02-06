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Скільки кораблів Чорноморського флоту РФ "пішли на дно" — у ВМС назвали цифру

06 лютого 2024 р. 16:00

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За час повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 24 кораблі та один підводний човен, які належали Чорноморському флоту РФ. До початку великої війни усього на рахунку у противника було 137 одиниць. 

Про це розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. 

Скільки кораблів РФ "втопили" ЗСУ

За словами Неїжпапи, в основному серед втрат флоту РФ — це великі десантні кораблі.

"24 кораблі і один підводний човен. В них спочатку було 137 кораблів — це основний склад, не беремо суднозабезпечення. Це достатньо високий показник", — сказав Неїжпапа. 

Окрім цього, він згадав за ракетний катер "Івановєц", який ЗСУ "відмінусували" 1 лютого цього року.  

"Це достатньо старий катер. Я думаю, що якби не війна з Україною, вони б його списали", — додав командувач ВМС. 

Нагадаємо, у ВМС розповіли, яка доля чекає на Кримський міст у 2024-му. 

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