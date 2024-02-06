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Сколько кораблей Черноморского флота РФ "ушли ко дну" — в ВМС назвали цифру

6 февраля 2024 г. 16:00

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14:00 Игнат объяснил, почему атаки РФ происходят в основном ночью

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13:00 В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

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12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

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11:00 Подоляк прокомментировал кадровые изменения в Украине и объяснил, почему президент долго молчал

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За время полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 24 корабля и одну подводную лодку, принадлежавших Черноморскому флоту РФ. К началу великой войны всего на счету у противника было 137 единиц.

Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Сколько кораблей РФ "утопили" ВСУ

По словам Неижпапы, в основном среди потерь флота РФ — это большие десантные корабли.

"24 корабля и одна подлодка. У них сначала было 137 кораблей — это основной состав, не берем судообеспечение. Это достаточно высокий показатель", — сказал Неижпапа.

Кроме этого, он вспомнил ракетный катер "Ивановец", который ВСУ "отминусовали" 1 февраля этого года.

"Это достаточно старый катер. Я думаю, что если бы не война с Украиной, они бы его списали", — добавил командующий ВМС.

Напомним, в ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м.

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