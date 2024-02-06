У ВМС розповіли, яка доля чекає на Кримський міст у 2024-му

Командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, яка доля чекає на Кримський міст у 2024 році. На його думку, об'єкт потенційно можна вважати "покійником", а українські бійці знають, як це зробити.

Таку думку висловив Олексій Неїжпапа в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Що буде з Кримським мостом у 2024 році

Так, Олексій Неїжпапа заявив, що Кримський міст, який незаконно збудували росіяни, не "проживе" до кінця 2024 року.

"Я думаю, недовго чекати залишилося. Принаймні цього року точно", — сказав Неїжпапа.

На його думку, об'єкт потенційно можна вважати "покійником", а у ВМС знають, як цього досягти.

Нагадаємо, нещодавно глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Кримський міст досі не зруйновано, тому що в державі зараз немає озброєння для його знищення. Проте, за словами дипломата, повній ліквідації мосту радітимуть не лише в Україні.

Додамо, одним із найважливіших джерел інформації під час підготовки до ураження Кримського моста, стало відео росіянки, яка відпочивала і їхала на яхті. Це дало змогу українським спецпризначенцям зрозуміти, в якій точці треба атакувати міст, щоб завдати максимального пошкодження.