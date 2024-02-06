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У ВМС розповіли, яка доля чекає на Кримський міст у 2024-му

06 лютого 2024 р. 13:00

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13:00 У ВМС розповіли, яка доля чекає на Кримський міст у 2024-му

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13:00 У ВМС розповіли, яка доля чекає на Кримський міст у 2024-му

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11:00 Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні й пояснив, чому президент довго мовчав

Text

10:00 Ймовірне звільнення Валерія Залужного — що думають військові

Text

08:02 Що не так із законопроєктом про мобілізацію та хто замінить Залужного — ефір Новини.LIVE

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21:30 Додаткові F-16 для України, смерть у стоматолога, рейди у Києві — новини за 5 лютого

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Командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, яка доля чекає на Кримський міст у 2024 році. На його думку, об'єкт потенційно можна вважати "покійником", а українські бійці знають, як це зробити. 

Таку думку висловив Олексій Неїжпапа в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. 

Що буде з Кримським мостом у 2024 році

Так, Олексій Неїжпапа заявив, що Кримський міст, який незаконно збудували росіяни, не "проживе" до кінця 2024 року. 

"Я думаю, недовго чекати залишилося. Принаймні цього року точно", — сказав Неїжпапа. 

На його думку, об'єкт потенційно можна вважати "покійником", а у ВМС знають, як цього досягти. 

Нагадаємо, нещодавно глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Кримський міст досі не зруйновано, тому що в державі зараз немає озброєння для його знищення. Проте, за словами дипломата, повній ліквідації мосту радітимуть не лише в Україні.

Додамо, одним із найважливіших джерел інформації під час підготовки до ураження Кримського моста, стало відео росіянки, яка відпочивала і їхала на яхті. Це дало змогу українським спецпризначенцям зрозуміти, в якій точці треба атакувати міст, щоб завдати максимального пошкодження.

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