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В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

6 февраля 2024 г. 13:00

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13:00 В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

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13:00 В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

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12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

Text

11:00 Подоляк прокомментировал кадровые изменения в Украине и объяснил, почему президент долго молчал

Text

10:00 Вероятное увольнение Валерия Залужного — что думают военные

Text

08:02 Что не так с законопроектом о мобилизации и кто заменит Залужного — эфир Новини.LIVE

5 февраля 2024
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21:30 Дополнительные F-16 для Украины, смерть у стоматолога, рейды в Киеве — новости за 5 февраля

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21:16 Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

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20:44 Сможет ли новая власть в России повлиять на окончание войны в Украине — опрос

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Командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа рассказал, какая судьба ждет Крымский мост в 2024 году. По его мнению, объект потенциально можно считать "покойником", а украинские бойцы знают, как это сделать.

Такое мнение высказал Алексей Неижпапа в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Что будет с Крымским мостом в 2024 году

Так, Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост, незаконно построенный россиянами, не "проживет" до конца 2024 года.

"Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно", — сказал Неижпапа.

По его мнению, объект потенциально можно считать "покойником", а в ВМС знают, как этого добиться.

Напомним, недавно глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Крымский мост до сих пор не разрушен, потому что в государстве сейчас нет вооружения для его уничтожения. Однако, по словам дипломата, полной ликвидации моста будут радоваться не только в Украине.

Добавим, одним из важнейших источников информации во время подготовки к поражению Крымского моста стало видео россиянки, которая отдыхала и ехала на яхте. Это позволило украинским спецназовцам понять, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести максимальное повреждение.

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