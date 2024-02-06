В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

Командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа рассказал, какая судьба ждет Крымский мост в 2024 году. По его мнению, объект потенциально можно считать "покойником", а украинские бойцы знают, как это сделать.

Такое мнение высказал Алексей Неижпапа в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Что будет с Крымским мостом в 2024 году

Так, Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост, незаконно построенный россиянами, не "проживет" до конца 2024 года.

"Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно", — сказал Неижпапа.

По его мнению, объект потенциально можно считать "покойником", а в ВМС знают, как этого добиться.

Напомним, недавно глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Крымский мост до сих пор не разрушен, потому что в государстве сейчас нет вооружения для его уничтожения. Однако, по словам дипломата, полной ликвидации моста будут радоваться не только в Украине.

Добавим, одним из важнейших источников информации во время подготовки к поражению Крымского моста стало видео россиянки, которая отдыхала и ехала на яхте. Это позволило украинским спецназовцам понять, в какой точке нужно атаковать мост, чтобы нанести максимальное повреждение.