Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Прорив військ в Курській області Росії триває вже шостий день. За час наступу проукраїнські військові змогли захопити вже 28 населених пунктів у регіоні.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко;

голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко;

журналістка з Вашингтону Каріна Орлова;

адвокат, політичний стратег і член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST Юрій Ванетик;

доктор економічних наук Ігор Ліпсіц;

старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Разом з ведучим Сергієм Дойком вони обговорять такі теми:

пожежа на території Запорізької АЕС: Зеленський закликав МАГАТЕ відреагувати та розповів про показники радіації;

на Кінбурнській косі замайорів прапор України, — керівник Центру протидії дезінформації;

"прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій;

Хаос та примусова евакуація: що зараз відбувається в Курській області і яка ситуація на Бєлгородщині;

українські війська окопуються на Курщині, бо планують там лишатися;

ворог завів штурмові групи у Вовчанськ: намагається покращити логістику і зв’язок;

у США не бояться ескалації з боку Росії через події у Курській області.