Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Прорив військ в Курській області Росії триває вже шостий день. За час наступу проукраїнські військові змогли захопити вже 28 населених пунктів у регіоні.
Про це і не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко;
- голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко;
- журналістка з Вашингтону Каріна Орлова;
- адвокат, політичний стратег і член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST Юрій Ванетик;
- доктор економічних наук Ігор Ліпсіц;
- старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.
Разом з ведучим Сергієм Дойком вони обговорять такі теми:
- пожежа на території Запорізької АЕС: Зеленський закликав МАГАТЕ відреагувати та розповів про показники радіації;
- на Кінбурнській косі замайорів прапор України, — керівник Центру протидії дезінформації;
- "прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій;
- Хаос та примусова евакуація: що зараз відбувається в Курській області і яка ситуація на Бєлгородщині;
- українські війська окопуються на Курщині, бо планують там лишатися;
- ворог завів штурмові групи у Вовчанськ: намагається покращити логістику і зв’язок;
- у США не бояться ескалації з боку Росії через події у Курській області.