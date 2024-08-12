Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE arrow
Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

12 серпня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

Прорив військ в Курській області Росії триває вже шостий день. За час наступу проукраїнські військові змогли захопити вже 28 населених пунктів у регіоні. 

Про це і не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко;
  • голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко;
  • журналістка з Вашингтону Каріна Орлова;
  • адвокат, політичний стратег і член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST Юрій Ванетик;
  • доктор економічних наук Ігор Ліпсіц;
  • старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Разом з ведучим Сергієм Дойком вони обговорять такі теми:

  • пожежа на території Запорізької АЕС: Зеленський закликав МАГАТЕ відреагувати та розповів про показники радіації;
  • на Кінбурнській косі замайорів прапор України, — керівник Центру протидії дезінформації;
  • "прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій;
  • Хаос та примусова евакуація: що зараз відбувається в Курській області і яка ситуація на Бєлгородщині;
  • українські війська окопуються на Курщині, бо планують там лишатися;
  • ворог завів штурмові групи у Вовчанськ: намагається покращити логістику і зв’язок;
  • у США не бояться ескалації з боку Росії через події у Курській області.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:07 Стало відомо, яку площу територій в Курській області контролюють ЗСУ

19:06 Ілон Маск повідомив, коли відбудеться його інтерв'ю з Дональдом Трампом

19:01 Звільнення Криму від російської окупації — експерти назвали головний елемент

18:54 Як авторизуватися в застосунку Армія+ — інструкція від Міноборони

18:40 Перелом є підставою для отримання відстрочки — на якій термін вона надається

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:33 Зеленський офіційно підтвердив операцію ЗСУ в Курській області

18:31 Поспішіть набрати води — бювет в Одесі не працюватиме

18:15 Вщент розбитий "Ланцет" — прикордонники під Вовчанськом знищили російський ударний дрон

18:11 Понад дві тисячі кораблів вийшли з чорноморських портів України за рік

18:06 Воював на боці Росії — на Харківщині судитимуть мешканця Криму

19:07 Стало відомо, яку площу територій в Курській області контролюють ЗСУ

19:06 Ілон Маск повідомив, коли відбудеться його інтерв'ю з Дональдом Трампом

19:01 Звільнення Криму від російської окупації — експерти назвали головний елемент

18:54 Як авторизуватися в застосунку Армія+ — інструкція від Міноборони

18:40 Перелом є підставою для отримання відстрочки — на якій термін вона надається

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:33 Зеленський офіційно підтвердив операцію ЗСУ в Курській області

18:31 Поспішіть набрати води — бювет в Одесі не працюватиме

18:15 Вщент розбитий "Ланцет" — прикордонники під Вовчанськом знищили російський ударний дрон

18:11 Понад дві тисячі кораблів вийшли з чорноморських портів України за рік

18:06 Воював на боці Росії — на Харківщині судитимуть мешканця Криму

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі