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Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

12 августа 2024 г. 17:50

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17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

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17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

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15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

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15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

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13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

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11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

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08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

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17:22 Экс-пленный военный ответил, почему россияне применяют пытки против украинцев

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14:13 Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

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17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Text

13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

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08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2024
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22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

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14:13 Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

Прорыв войск в Курской области России идет уже шестой день. За время наступления проукраинские военные смогли захватить 28 населенных пунктов в регионе.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко;
  • журналистка из Вашингтона Карина Орлова;
  • адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST Юрий Ванетик;
  • доктор экономических наук Игорь Липсиц;
  • старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Вместе с ведущим Сергеем Дойко они обсудят следующие темы:

  • пожар на территории Запорожской АЭС: Зеленский призвал МАГАТЭ отреагировать и рассказал о показателях радиации;
  • на Кинбурнской косе развевался флаг Украины, — руководитель Центра противодействия дезинформации;
  • "прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий;
  • Хаос и принудительная эвакуация: что происходит в Курской области и какая ситуация на Белгородщине;
  • украинские войска окапываются на Курщине, потому что планируют там оставаться;
  • враг завел штурмовые группы в Волчанск: пытается улучшить логистику и связь;
  • в США не боятся эскалации со стороны России из-за событий в Курской области.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:06 Воевал на стороне России — в Харьковской области будут судить жителя Крыма

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