Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Прорыв войск в Курской области России идет уже шестой день. За время наступления проукраинские военные смогли захватить 28 населенных пунктов в регионе.
Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко;
- журналистка из Вашингтона Карина Орлова;
- адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST Юрий Ванетик;
- доктор экономических наук Игорь Липсиц;
- старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.
Вместе с ведущим Сергеем Дойко они обсудят следующие темы:
- пожар на территории Запорожской АЭС: Зеленский призвал МАГАТЭ отреагировать и рассказал о показателях радиации;
- на Кинбурнской косе развевался флаг Украины, — руководитель Центра противодействия дезинформации;
- "прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий;
- Хаос и принудительная эвакуация: что происходит в Курской области и какая ситуация на Белгородщине;
- украинские войска окапываются на Курщине, потому что планируют там оставаться;
- враг завел штурмовые группы в Волчанск: пытается улучшить логистику и связь;
- в США не боятся эскалации со стороны России из-за событий в Курской области.