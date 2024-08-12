Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Прорыв войск в Курской области России идет уже шестой день. За время наступления проукраинские военные смогли захватить 28 населенных пунктов в регионе.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко;

журналистка из Вашингтона Карина Орлова;

адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST Юрий Ванетик;

доктор экономических наук Игорь Липсиц;

старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Вместе с ведущим Сергеем Дойко они обсудят следующие темы:

пожар на территории Запорожской АЭС: Зеленский призвал МАГАТЭ отреагировать и рассказал о показателях радиации;

на Кинбурнской косе развевался флаг Украины, — руководитель Центра противодействия дезинформации;

"прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий;

Хаос и принудительная эвакуация: что происходит в Курской области и какая ситуация на Белгородщине;

украинские войска окапываются на Курщине, потому что планируют там оставаться;

враг завел штурмовые группы в Волчанск: пытается улучшить логистику и связь;

в США не боятся эскалации со стороны России из-за событий в Курской области.