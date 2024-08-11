Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Вже п'ять днів тривають бойові дії у Курській області Росії. Українська влада досі офіційно не підтверджувала причетність до операції.

Яка ймовірна ціль такого наступу, розповів генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі Вечір.LIVE.

Прорив у Курській області

"На мою думку, відбувається рейд проукраїнських сил без конкретизації, що починалося з декілька сотень військовослужбовців з доданою технікою", — сказав Романенко.

За його словами, це більше десятка танків, понад 20 бойових броньованих машин і що важливо з досвіду попередніх рейдів — засобами ППО. Оскільки попередні "рейди" зупинялися, коли росіяни підтягували й застосовували авіацію.

"Українські сили це врахували і тут заходили в тому числі засоби ППО, які й позбивали літальні апарати ЗС РФ", — зауважив експерт.

Він наголосив, що важливим є той факт, що через бойові дії на власній території росіяни вимушені там зосереджувати свої ресурси, резерви. Для цього вони перекидають війська з фронту, що допомагає Україні в покращенні ситуації на східному фронті.