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Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

11 августа 2024 г. 22:11

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Уже пять дней продолжаются боевые действия в Курской области России. Украинские власти до сих пор официально не подтверждали причастность к операции.

Какова предполагаемая цель такого наступления, рассказал генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире Вечір.LIVE.

Прорыв в Курской области

"По моему мнению, происходит рейд проукраинских сил без конкретизации, что начиналось с нескольких сотен военнослужащих с добавленной техникой", — сказал Романенко.

По его словам, это более десятка танков, более 20 боевых бронированных машин и что важно из опыта предыдущих рейдов средствами ПВО. Поскольку предыдущие "рейды" останавливались, когда россияне подтягивали и применяли авиацию.

"Украинские силы это учли и здесь заходили в том числе средства ПВО, которые и сбивали летательные аппараты ВС РФ", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что важен тот факт, что из-за боевых действий на собственной территории россияне вынуждены там сосредоточивать свои ресурсы, резервы. Для этого они опрокидывают войска с фронта, что помогает Украине в улучшении ситуации на восточном фронте.

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