Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Росія почала перекидати армійські підрозділи з фронту під Курськ, а самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптово стягує армію до кордонів з Україною. Тим часом російські солдати влаштували пожежу в градирні захопленої Запорізької АЕС.

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00.

Ефір День.LIVE

Також в ефірі обговорять наступні питання:

арешт корумпованого заступника міністра енергетики України Олександра Хейла;

у Бєлгородській області Росії оголосили добровільну евакуацію з Краснояружського району;

в ДТЕК припускають ймовірність повернення графіків відключень світла у жовтні.

Запрошені гості студії:

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" та політолог Кирило Сазонов;

військовий аналітик та співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.