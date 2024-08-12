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Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

12 серпня 2024 р. 13:00

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13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

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13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

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11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

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23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Росія почала перекидати армійські підрозділи з фронту під Курськ, а самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптово стягує армію до кордонів з Україною. Тим часом російські солдати влаштували пожежу в градирні захопленої Запорізької АЕС. 

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00. 

Ефір День.LIVE

Також в ефірі обговорять наступні питання:

  • арешт корумпованого заступника міністра енергетики України Олександра Хейла;
  • у Бєлгородській області Росії оголосили добровільну евакуацію з Краснояружського району;
  • в ДТЕК припускають ймовірність повернення графіків відключень світла у жовтні.

Запрошені гості студії:

  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" та політолог Кирило Сазонов;
  • військовий аналітик та співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

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13:02 Моторошна ДТП біля Львова — стало відомо про загиблих

13:01 Леброн Джеймс назвав баскетболіста, який його надихає

13:00 МОЗ затвердило перших членів ради з відновлення "Охматдиту"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:58 Вакцин на всіх не вистачає — де вакцинуватися від нового штаму COVID-19

12:54 Приватизація Одеського НДІ — результати аукціону

12:44 На Харківщині лунали вибухи — ворог кілька разів атакував регіон, є поранені

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13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

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23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

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23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених