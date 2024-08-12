Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Росія почала перекидати армійські підрозділи з фронту під Курськ, а самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптово стягує армію до кордонів з Україною. Тим часом російські солдати влаштували пожежу в градирні захопленої Запорізької АЕС.
Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00.
Ефір День.LIVE
Також в ефірі обговорять наступні питання:
- арешт корумпованого заступника міністра енергетики України Олександра Хейла;
- у Бєлгородській області Росії оголосили добровільну евакуацію з Краснояружського району;
- в ДТЕК припускають ймовірність повернення графіків відключень світла у жовтні.
Запрошені гості студії:
- директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
- речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" та політолог Кирило Сазонов;
- військовий аналітик та співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.