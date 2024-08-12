Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Россия начала переброску армейских подразделений с фронта под Курск, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внезапно стягивает армию к границам с Украиной. Тем временем российские солдаты устроили пожар в градирне захваченной Запорожской АЭС.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.

Эфир День.LIVE

Также в эфире обсудят следующие вопросы:

арест коррумпированного замминистра энергетики Украины Александра Хейла;

в Белгородской области России объявили добровольную эвакуацию из Краснояружского района;

в ДТЭК допускают вероятность возвращения графиков отключений света в октябре.

Приглашенные гости студии:

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" и политолог Кирилл Сазонов;

военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев.