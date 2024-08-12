Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Россия начала переброску армейских подразделений с фронта под Курск, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внезапно стягивает армию к границам с Украиной. Тем временем российские солдаты устроили пожар в градирне захваченной Запорожской АЭС.
Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.
Эфир День.LIVE
Также в эфире обсудят следующие вопросы:
- арест коррумпированного замминистра энергетики Украины Александра Хейла;
- в Белгородской области России объявили добровольную эвакуацию из Краснояружского района;
- в ДТЭК допускают вероятность возвращения графиков отключений света в октябре.
Приглашенные гости студии:
- директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
- спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" и политолог Кирилл Сазонов;
- военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев.