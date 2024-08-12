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Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

12 августа 2024 г. 13:00

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13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

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11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

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08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Text

17:22 Экс-пленный военный ответил, почему россияне применяют пытки против украинцев

Text

14:13 Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

10 августа 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Text

17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

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23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Россия начала переброску армейских подразделений с фронта под Курск, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внезапно стягивает армию к границам с Украиной. Тем временем российские солдаты устроили пожар в градирне захваченной Запорожской АЭС.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.

Эфир День.LIVE

Также в эфире обсудят следующие вопросы:

  • арест коррумпированного замминистра энергетики Украины Александра Хейла;
  • в Белгородской области России объявили добровольную эвакуацию из Краснояружского района;
  • в ДТЭК допускают вероятность возвращения графиков отключений света в октябре.

Приглашенные гости студии:

  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
  • спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
  • экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" и политолог Кирилл Сазонов;
  • военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев.

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13:56 Google деактивирует все российские аккаунты на рекламной платформе AdSense

13:45 СБУ задержала информатора ГРУ, которая следила за ВСУ на одном из самых горячих направлений

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:32 Метеозависимые в опасности — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:30 Небесная сборная — в Старткоме назвали количество погибших из-за войны спортсменов

13:28 Военную технику ВСУ заметили еще в одном селе в Курской области, — СМИ

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