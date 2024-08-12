Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE arrow
Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

12 августа 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Text

17:22 Экс-пленный военный ответил, почему россияне применяют пытки против украинцев

Text

14:13 Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

10 августа 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Text

17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

9 августа 2024
Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Text

17:22 Экс-пленный военный ответил, почему россияне применяют пытки против украинцев

Text

14:13 Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

10 августа 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Text

17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

9 августа 2024
Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Основными темами эфира Ранок.LIVE будут: взятие Вооруженными силами Украины в плен кадыровцев в Курской области и российская атака на Киевскую область "Шахедами" и корейскими ракетами. Кроме того, гости эфира обсудят ситуацию на границе с Белоруссией и пожар на Запорожской атомной электростанции.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, экономист и финансист Александр Савченко, политолог и вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко, народный депутат Украины Георгий Мазурашу и офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:00 Помощь при увольнении со службы — какие выплаты в 2024 году

Text

08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

07:45 Челси может взять очередного конкурента для Мудрика

07:43 Закон о мобилизации — чувствуют ли изменения украинские военные

07:22 Очереди на границе Украины — где водителям придется ждать дольше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:21 Пьяный водитель, нарушивший ПДД, заявил, что вел машину не он — что решил суд

07:15 Пушич рассказал, почему Шахтер проиграл Полесью

07:01 Клиентка ПриватБанка восемь лет не может восстановить заблокированный счет — какая причина

06:40 Цены на алюминий в Украине начали падать — сколько стоит 1 кг лома в августе

06:30 В Украине выросли цены на ячмень — сколько стоит тонна зерна в августе

08:00 Помощь при увольнении со службы — какие выплаты в 2024 году

07:45 Челси может взять очередного конкурента для Мудрика

07:43 Закон о мобилизации — чувствуют ли изменения украинские военные

07:22 Очереди на границе Украины — где водителям придется ждать дольше всего

07:21 Пьяный водитель, нарушивший ПДД, заявил, что вел машину не он — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 Пушич рассказал, почему Шахтер проиграл Полесью

07:01 Клиентка ПриватБанка восемь лет не может восстановить заблокированный счет — какая причина

06:40 Цены на алюминий в Украине начали падать — сколько стоит 1 кг лома в августе

06:30 В Украине выросли цены на ячмень — сколько стоит тонна зерна в августе

06:17 ВСУ взяли в плен гламурного "кадыровца" — носил спортивный костюм за 1 000 долларов

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Text

17:22 Экс-пленный военный ответил, почему россияне применяют пытки против украинцев

Text

14:13 Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

10 августа 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Text

17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

9 августа 2024
Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области