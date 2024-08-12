Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Основными темами эфира Ранок.LIVE будут: взятие Вооруженными силами Украины в плен кадыровцев в Курской области и российская атака на Киевскую область "Шахедами" и корейскими ракетами. Кроме того, гости эфира обсудят ситуацию на границе с Белоруссией и пожар на Запорожской атомной электростанции.

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Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, экономист и финансист Александр Савченко, политолог и вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко, народный депутат Украины Георгий Мазурашу и офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.