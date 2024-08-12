Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Основними темами ефіру Ранок.LIVE будуть: взяття Збройними силами України у полон кадирівців у Курській області та російська атака на Київщину "Шахедами" і корейськими ракетами. Окрім того, гості ефіру обговорять ситуацію на кордоні з Білоруссю та пожежу на Запорізькій атомній електростанції.

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Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш, економіст і фінансист Олександр Савченко, політолог і віце-президент АЦ "Політика" Олег Лісний, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко, народний депутат України Георгій Мазурашу, та офіцер ЗСУ, керівник благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.