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Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

12 серпня 2024 р. 08:00

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08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

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21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Основними темами ефіру Ранок.LIVE будуть: взяття Збройними силами України у полон кадирівців у Курській області та російська атака на Київщину "Шахедами" і корейськими ракетами. Окрім того, гості ефіру обговорять ситуацію на кордоні з Білоруссю та пожежу на Запорізькій атомній електростанції.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш, економіст і фінансист Олександр Савченко, політолог і віце-президент АЦ "Політика" Олег Лісний, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко, народний депутат України Георгій Мазурашу,  та офіцер ЗСУ, керівник благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

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07:45 Челсі може взяти чергового конкурента для Мудрика

07:43 Закон про мобілізацію — чи відчувають зміни українські військові

07:22 Черги на кордоні України — де водіям доведеться чекати найдовше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:21 Пʼяний водій, який порушив ПДР, заявив, що кермував не він — що вирішив суд

07:15 Пушич розповів, чому Шахтар програв Поліссю

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