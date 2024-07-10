Речниця Залужного відповіла, коли в ексголовкома з'явилося відчуття, що Україна вистоїть

Колишня помічниця ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Людмила Долгоновська розповіла, коли в його команди з'явилося відчуття, що Україна вистоїть. Вона наголосила, що в неї така думка була завжди.

Про це Людмила Долгоновська розповіла в інтерв'ю "єПитання".

Віра Залужного в Україну

"Коли я говорила про це з Валерієм Федоровичем, то він говорив, що це десь фактично перший тиждень повномасштабної війни йому було важливо зрозуміти, чи ми тримаємося. І якщо ми втрималися ці перші дні такого натиску, я вже зрозуміла, як діяти", — каже речниця Залужного.

За її словами, перед повномасштабним вторгненням вона запитувала, які були передчуття. Залужний наголошував, що це звичайна робота. Він знав, що потрібно робити в таких випадках.

Долгоновська зазначила, що ніколи не бачила паніки або розгубленості на пункті управління, адже всі діяли злагоджено.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних сил України розглядали різні варіанти нападу Росії на Україну, тому завчасно було ухвалено план оборони країни. Військові під час навчань відпрацьовували різні ситуації.

Також експомічниця Залужного заявила, що військові просили керівництво країни оголосити мобілізацію раніше 24 лютого 2022 року, аби вони могли поповнити військо і висунутися на рубежі оборони.