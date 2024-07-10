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Речниця Залужного відповіла, коли в ексголовкома з'явилося відчуття, що Україна вистоїть

Речниця Залужного відповіла, коли в ексголовкома з'явилося відчуття, що Україна вистоїть

10 липня 2024 р. 16:43

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16:43 Речниця Залужного відповіла, коли в ексголовкома з'явилося відчуття, що Україна вистоїть

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14:08 Військовий юрист пояснив, чому в Україні 400 тисяч осіб перебувають у розшуку

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13:00 Саміт НАТО, дозвіл бити Storm Shadow по РФ та зустріч Зеленського з Байденом — ефір День.LIVE

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12:25 Стало відомо, чи був готовий Залужний до повномасштабного вторгнення Росії

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11:56 Підсумки першого дня саміту НАТО у Вашингтоні — деталі від Новини.LIVE

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08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

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Колишня помічниця ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Людмила Долгоновська розповіла, коли в його команди з'явилося відчуття, що Україна вистоїть. Вона наголосила, що в неї така думка була завжди.

Про це Людмила Долгоновська розповіла в інтерв'ю "єПитання".

Віра Залужного в Україну

"Коли я говорила про це з Валерієм Федоровичем, то він говорив, що це десь фактично перший тиждень повномасштабної війни йому було важливо зрозуміти, чи ми тримаємося. І якщо ми втрималися ці перші дні такого натиску, я вже зрозуміла, як діяти", — каже речниця Залужного. 

За її словами, перед повномасштабним вторгненням вона запитувала, які були передчуття. Залужний наголошував, що це звичайна робота. Він знав, що потрібно робити в таких випадках.

Долгоновська зазначила, що ніколи не бачила паніки або розгубленості на пункті управління, адже всі діяли злагоджено.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних сил України розглядали різні варіанти нападу Росії на Україну, тому завчасно було ухвалено план оборони країни. Військові під час навчань відпрацьовували різні ситуації.

Також експомічниця Залужного заявила, що військові просили керівництво країни оголосити мобілізацію раніше 24 лютого 2022 року, аби вони могли поповнити військо і висунутися на рубежі оборони.

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16:57 Зеленський анонсував збільшення кількості F-16 для України та нові безпекові угоди

16:49 Блінкен заявив, що винищувачі F-16 вже перебувають на шляху до України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Влучання ракет по столиці та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

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