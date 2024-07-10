Стало відомо, чи був готовий Залужний до повномасштабного вторгнення Росії

Чи був колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готовий до повномасштабного вторгнення та чи знав він що це неминуче. Про перше попередження головкома щодо нападу Росії розповіла його речниця.

Про це в інтерв'ю для "Є Питання" розповіла речниця колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Людмила Долгоновська.

Попередження Залужного щодо вторгнення Росії

Як розповіла Людмила Долгоновська, вперше Валерій Залужний публічно сказав про загрозу повномасштабного вторгнення на форумі "Україна-30" 23 серпня 2021 року. Ексголовком заявив, що загроза нападу Росії дуже реальна та звернувся до ветеранів та резервістів.

"Саме ви маєте стати до лав ЗСУ, ви маєте бойовий досвід. Збройні сили готуються, а держава має забезпечити все, щоб вони були здатні виконати завдання за призначенням. Тобто, він не просто для себе знав, чи в вузькому колі для військових, він в цьому виступі чітко артикулював цю загрозу повномасштабного вторгнення і те, до чого готуються ЗСУ", — розповіла речниця Залужного.

Долгоновська додала, що не буде говорити про закриті наради, адже деяка інформація досі секретна і вона не має права її розголошувати.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з військової служби через стан здоров'я та призначив його на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у Великій Британії.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 10 липня стати до роботи послом нашої держави у Великій Британії.