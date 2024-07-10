Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России arrow
Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

10 июля 2024 г. 12:25

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом – эфир День.LIVE

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Text

13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Text

07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдет" — в ГСЧС заявили, что даже их опыт не спрогнозирует сроки разбора завалов

8 июля 2024
Text

17:50 Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом – эфир День.LIVE

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Text

13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Text

07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдет" — в ГСЧС заявили, что даже их опыт не спрогнозирует сроки разбора завалов

8 июля 2024
Text

17:50 Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE

Был ли бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готов к полномасштабному вторжению и знал ли он, что это неизбежно. О первом предупреждении главкома о готовящемся нападении рассказала его спикер.

Об этом в интервью для "Есть Вопрос" рассказала спикер бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Людмила Долгоновская.

Предупреждение Залужного о вторжении России

Как рассказала Людмила Долгоновская, Валерий Залужный впервые публично сказал об угрозе полномасштабного вторжения на форуме "Украина-30" 23 августа 2021 года. Эксголовком заявил, что угроза нападения России очень реальна и обратился к ветеранам и резервистам.

"Именно вы должны стать в ряды ВСУ, вы имеете боевой опыт. Вооруженные силы готовятся, а государство должно обеспечить все, чтобы они были способны выполнить задачи по назначению. То есть, он не просто для себя знал, в узком ли круге для военных, он в этом выступлении четко артикулировал эту угрозу полномасштабного вторжения и то, к чему готовятся ВСУ», — рассказала представитель Залужного.

Долгоновская добавила, что не будет говорить о закрытых совещаниях, ведь некоторая информация до сих пор секретна и она не имеет права ее разглашать.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы из-за состояния здоровья и назначил его на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Великобритании.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 июля приступит к работе послом нашего государства в Великобритании.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:16 Мобилизация после несогласия с решением ВВК — особенности нового закона

13:13 Украинцы имеют право на помощь до 3 тыс. грн — кому выплачивают

Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом – эфир День.LIVE

12:53 У Залужного рассказали, что он думает о плохом информировании резервистов перед вторжением России

12:51 Что нужно, чтобы усилить украинские ВМС — мнение эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:35 В Киеве энергетики вернули свет в Охматдет

12:26 В Украине можно получить деньги за неиспользованный отпуск — как это сделать

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

12:19 В России рекордно повысят налоги — как изменятся требования

12:18 Месть ценой в жизнь — в Одессе избили мужчину и выбросили под подъезд

13:16 Мобилизация после несогласия с решением ВВК — особенности нового закона

13:13 Украинцы имеют право на помощь до 3 тыс. грн — кому выплачивают

12:53 У Залужного рассказали, что он думает о плохом информировании резервистов перед вторжением России

12:51 Что нужно, чтобы усилить украинские ВМС — мнение эксперта

12:35 В Киеве энергетики вернули свет в Охматдет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:26 В Украине можно получить деньги за неиспользованный отпуск — как это сделать

12:19 В России рекордно повысят налоги — как изменятся требования

12:18 Месть ценой в жизнь — в Одессе избили мужчину и выбросили под подъезд

12:15 В КГВА проинформировали о восстановлении поврежденных объектов в результате ракетных ударов

11:50 Ночью украинские защитники сбили 14 "шахедов"

06:40 В Украине стремительно дорожает золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в Украине

9 июля 2024
Эксклюзив

18:47 Опасное наследие СССР на Одесчине — как утилизируют химикаты

06:40 Цены за 1 кг меди в июле — сколько стоит сдать цветные металлы в Украине

05:43 Наши в Forbes — история украинцев, попавших в азиатский список 30 до тридцати

8 июля 2024

06:03 Горючее будет дорожать — сколько будем платить за бензин и как это ударит по всем ценам

7 июля 2024

06:38 Цены растут — на сколько подорожали генераторы в Украине и дешевле ли их покупать за границей

Эксклюзив

05:10 Как найти рабочие пункты несокрушимости во Львове — проверенные адреса не сломавшихся пунктов

6 июля 2024

19:13 Оккупированный Бахмут — сколько людей уехало из почти уничтоженного города

Эксклюзив

04:19 Кулинарная дипломатия — как украинцы популяризируют национальные блюда в Японии

5 июля 2024
Эксклюзив

19:46 В Генпрокуратуре рассказали о массовых преступлениях РФ в Украине

Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом – эфир День.LIVE

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Text

13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Text

07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

00:02 Атака на "Охматдет" — в ГСЧС заявили, что даже их опыт не спрогнозирует сроки разбора завалов

8 июля 2024
Text

17:50 Удар по Охматдету и новая российская тактика запуска дронов — эфир Вечір.LIVE