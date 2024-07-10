Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Был ли бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готов к полномасштабному вторжению и знал ли он, что это неизбежно. О первом предупреждении главкома о готовящемся нападении рассказала его спикер.

Об этом в интервью для "Есть Вопрос" рассказала спикер бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Людмила Долгоновская.

Предупреждение Залужного о вторжении России

Как рассказала Людмила Долгоновская, Валерий Залужный впервые публично сказал об угрозе полномасштабного вторжения на форуме "Украина-30" 23 августа 2021 года. Эксголовком заявил, что угроза нападения России очень реальна и обратился к ветеранам и резервистам.

"Именно вы должны стать в ряды ВСУ, вы имеете боевой опыт. Вооруженные силы готовятся, а государство должно обеспечить все, чтобы они были способны выполнить задачи по назначению. То есть, он не просто для себя знал, в узком ли круге для военных, он в этом выступлении четко артикулировал эту угрозу полномасштабного вторжения и то, к чему готовятся ВСУ», — рассказала представитель Залужного.

Долгоновская добавила, что не будет говорить о закрытых совещаниях, ведь некоторая информация до сих пор секретна и она не имеет права ее разглашать.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы из-за состояния здоровья и назначил его на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Великобритании.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 июля приступит к работе послом нашего государства в Великобритании.