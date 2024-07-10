Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

Бывшая помощница экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Людмила Долгоновская рассказала, когда у его команды появилось ощущение, что Украина выстоит. Она подчеркнула, что у нее такое мнение было всегда.

Об этом Людмила Долгоновская рассказала в интервью "єПитання".

Вера Залужного в Украину

"Когда я говорила об этом с Валерием Федоровичем, то он говорил, что это где-то фактически первая неделя полномасштабной войны, ему было важно понять, держимся ли мы. И если мы удержались эти первые дни такого напора, я уже поняла, как действовать", — говорит спикер Залужного.

По ее словам, перед полномасштабным вторжением она спрашивала, какие были предчувствия. Залужный подчеркивал, что это обычная работа. Он знал, что следует делать в таких случаях.

Долгоновская отметила, что никогда не видела паники или растерянности на пункте управления, ведь все действовали слаженно.

Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины рассматривали разные варианты нападения России на Украину, поэтому заранее был принят план обороны страны. Военные во время учений отрабатывали разные ситуации.

Также спикер Залужного заявила, что военные просили руководство страны объявить мобилизацию ранее 24 февраля 2022, чтобы они могли пополнить войско и выдвинуться на рубежи обороны.