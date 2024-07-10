Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит arrow
Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

10 июля 2024 г. 16:43

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

Text

14:08 Военный юрист объяснил, почему в Украине 400 тысяч человек находятся в розыске

Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом — эфир День.LIVE

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Text

13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Text

07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

Text

14:08 Военный юрист объяснил, почему в Украине 400 тысяч человек находятся в розыске

Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом — эфир День.LIVE

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Text

13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Text

07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

Бывшая помощница экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Людмила Долгоновская рассказала, когда у его команды появилось ощущение, что Украина выстоит. Она подчеркнула, что у нее такое мнение было всегда.

Об этом Людмила Долгоновская рассказала в интервью "єПитання".

Вера Залужного в Украину

"Когда я говорила об этом с Валерием Федоровичем, то он говорил, что это где-то фактически первая неделя полномасштабной войны, ему было важно понять, держимся ли мы. И если мы удержались эти первые дни такого напора, я уже поняла, как действовать", — говорит спикер Залужного. 

По ее словам, перед полномасштабным вторжением она спрашивала, какие были предчувствия. Залужный подчеркивал, что это обычная работа. Он знал, что следует делать в таких случаях.

Долгоновская отметила, что никогда не видела паники или растерянности на пункте управления, ведь все действовали слаженно.

Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины рассматривали разные варианты нападения России на Украину, поэтому заранее был принят план обороны страны. Военные во время учений отрабатывали разные ситуации.

Также спикер Залужного заявила, что военные просили руководство страны объявить мобилизацию ранее 24 февраля 2022, чтобы они могли пополнить войско и выдвинуться на рубежи обороны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:49 Блинкен заявил, что истребители F-16 уже находятся в пути в Украину

Text

16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

16:32 Во Львове мужчина взорвался на гранате Ф-1 — что известно

16:21 Прокатил в грузовике за 3 тысячи долларов — на Одесчине разоблачили перевозчика уклонистов

16:20 Кабмин утвердил дополнительное финансовое вознаграждение военным — кто может получить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:15 Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 — когда начнутся поставки

16:14 Ветераны смогут получать достойную зарплату на госслужбе — в Правительстве сделали заявление

16:10 Отсрочка без обновленного военного билета — возможно ли это

15:57 В Харьковской области возле военного взорвалась граната — бойцы показали видео боя

15:56 Самолет НАТО вблизи Одесской области — подробности миссии разведчика

16:49 Блинкен заявил, что истребители F-16 уже находятся в пути в Украину

16:32 Во Львове мужчина взорвался на гранате Ф-1 — что известно

16:21 Прокатил в грузовике за 3 тысячи долларов — на Одесчине разоблачили перевозчика уклонистов

16:20 Кабмин утвердил дополнительное финансовое вознаграждение военным — кто может получить

16:15 Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 — когда начнутся поставки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:14 Ветераны смогут получать достойную зарплату на госслужбе — в Правительстве сделали заявление

16:10 Отсрочка без обновленного военного билета — возможно ли это

15:57 В Харьковской области возле военного взорвалась граната — бойцы показали видео боя

15:56 Самолет НАТО вблизи Одесской области — подробности миссии разведчика

15:52 Народный синоптик Диденко предупредила о чрезвычайной жаре завтра — где будет до +40 °C

14:47 Украина проживет самостоятельно — что в Одессе знают о НАТО

06:40 В Украине стремительно дорожает золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в Украине

9 июля 2024
Эксклюзив

18:47 Опасное наследие СССР на Одесчине — как утилизируют химикаты

06:40 Цены за 1 кг меди в июле — сколько стоит сдать цветные металлы в Украине

05:43 Наши в Forbes — история украинцев, попавших в азиатский список 30 до тридцати

8 июля 2024

06:03 Горючее будет дорожать — сколько будем платить за бензин и как это ударит по всем ценам

7 июля 2024

06:38 Цены растут — на сколько подорожали генераторы в Украине и дешевле ли их покупать за границей

Эксклюзив

05:10 Как найти рабочие пункты несокрушимости во Львове — проверенные адреса не сломавшихся пунктов

6 июля 2024

19:13 Оккупированный Бахмут — сколько людей уехало из почти уничтоженного города

Эксклюзив

04:19 Кулинарная дипломатия — как украинцы популяризируют национальные блюда в Японии

Text

16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

Text

14:08 Военный юрист объяснил, почему в Украине 400 тысяч человек находятся в розыске

Text

13:00 Саммит НАТО, разрешение бить Storm Shadow по РФ и встреча Зеленского с Байденом — эфир День.LIVE

Text

12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

Text

11:56 Итоги первого дня саммита НАТО в Вашингтоне — подробности от Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Попадание ракет по столице и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE

9 июля 2024
Text

17:57 Жители разрушенного дома на Сырце могут остаться без нового жилья

Text

17:27 Новые подробности атаки на "Охматдет" и заседание Совбеза ООН — эфир Новини.LIVE

Text

13:19 Резкий рост тарифов на воду и внеочередной Совбез ООН из-за атак РФ — эфир День.LIVE

Text

07:19 Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE