Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Українська армія вдарила по трьох стратегічних об’єктах російських військ на території Росії, а в Офісі президента прокоментували ймовірний засіб ураження. Тим часом ВПС Білорусі підняли в небо авіацію для перехоплення дрона Shahed-136, який знову залетів на територію країни.
Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Ефір Вечір.LIVE
Запрошені гості ефіру:
- народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;
- голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак;
- політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
- ексзамголови СБУ (2014-2015 рр.), генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун;
- засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.