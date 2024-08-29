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Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

29 серпня 2024 р. 17:50

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18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

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17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

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14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

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14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

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13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

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12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

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11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

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08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
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23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

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20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
Text

23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Українська армія вдарила по трьох стратегічних об’єктах російських військ на території Росії, а в Офісі президента прокоментували ймовірний засіб ураження. Тим часом ВПС Білорусі підняли в небо авіацію для перехоплення дрона Shahed-136, який знову залетів на територію країни.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості ефіру:

  • народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • керівник аналітичного напряму мережі  захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;
  • голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак;
  • політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
  • ексзамголови СБУ (2014-2015 рр.), генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун;
  • засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

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18:17 В Укренерго повідомили, як діятимуть графіки відключень світла завтра

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

18:14 Церква знов під ударом — на Одещині блискавка влучила в споруду

18:04 На Волині перевізник допоміг виїхати за кордон 71 військовозобов'язаному — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Донбас Арені 15 років — Шахтар звернувся до вболівальників

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14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

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14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

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13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

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08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

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