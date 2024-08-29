Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Українська армія вдарила по трьох стратегічних об’єктах російських військ на території Росії, а в Офісі президента прокоментували ймовірний засіб ураження. Тим часом ВПС Білорусі підняли в небо авіацію для перехоплення дрона Shahed-136, який знову залетів на територію країни.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості ефіру:

народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський;

голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак;

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

ексзамголови СБУ (2014-2015 рр.), генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун;

засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.