Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Власна далекобійна ракета-дрон України "Паляниця" за характеристиками більше схожа на крилату ракету. Головна відмінність дрона з цією ракетою — у точності та потужності бойової частини.

Про це розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі Ранок.LIVE.

Особливості дрона-ракети "Паляниця"

За словами Романенка, головна відмінність дрона з цією ракетою — у точності та потужності бойової частини. Мовляв, ракета — сильніша.

"Високоточна зброя — це декілька метрів (10-20, але не більше) відхилення, точність повинна бути велика. […] Більш потужна бойова частина, точніша система наведення і можливість долати протиполітну, протиракетну систему ворога", — сказав генерал-лейтенант.

До слова, раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що вартість кожної ракети-дрона "Паляниця" становить менш як 1 млн доларів. За його словами, це новий проєкт, створений з нуля, а не модернізація старої радянської техніки. Розробку завершили приблизно за 18 місяців.

Судячи з російських аеродромамів, які може вражати "Паляниця", її дальність до 700 км — нарівні з ракетами ATACMS та JASSM.

Нова ракета-дрон вперше була використана для атаки на об'єкт на окупованій українській території, а не в Росії, зазначають у виданні.