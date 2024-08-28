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Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

28 серпня 2024 р. 10:24

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10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

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08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

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22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

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20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

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17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

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Власна далекобійна ракета-дрон України "Паляниця" за характеристиками більше схожа на крилату ракету. Головна відмінність дрона з цією ракетою — у точності та потужності бойової частини.

Про це розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі Ранок.LIVE

Особливості дрона-ракети "Паляниця"

За словами Романенка, головна відмінність дрона з цією ракетою — у точності та потужності бойової частини. Мовляв, ракета — сильніша.

"Високоточна зброя — це декілька метрів (10-20, але не більше) відхилення, точність повинна бути велика. […] Більш потужна бойова частина, точніша система наведення і можливість долати протиполітну, протиракетну систему ворога", — сказав генерал-лейтенант. 

До слова, раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що вартість кожної ракети-дрона "Паляниця" становить менш як 1 млн доларів. За його словами, це новий проєкт, створений з нуля, а не модернізація старої радянської техніки. Розробку завершили приблизно за 18 місяців.

Судячи з російських аеродромамів, які може вражати "Паляниця", її дальність до 700 км — нарівні з ракетами ATACMS та JASSM.

Нова ракета-дрон вперше була використана для атаки на об'єкт на окупованій українській території, а не в Росії, зазначають у виданні.

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10:27 Прикордонники бригади Гарт показали, як відпрацьовують по російських цілях на Вовчанському напрямку

10:16 Ремонтні роботи на мережах в Одесі — хто буде без світла до вечора

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:03 Потрапила під удар російського дрона — на Херсонщині постраждала померла у лікарні

09:53 П'ють з калюж — британська розвідка повідомила про дефіцит питної води в армії Росії

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08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

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22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

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20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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