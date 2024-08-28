Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Собственная дальнобойная ракета-дрон Украины "Паляниця" по характеристикам больше похожа на крылатую ракету. Главное отличие дрона с этой ракетой — в точности и мощности боевой части.

Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире Ранок.LIVE.

Особенности дрона-ракеты "Паляниця"

По словам Романенко, главное отличие дрона с этой ракетой — в точности и мощности боевой части. Мол, ракета сильнее.

"Высокоточное оружие — это несколько метров (10-20, но не больше) отклонения, точность должна быть велика. […] Более мощная боевая часть, более точная система наведения и возможность преодолевать противополетную, противоракетную систему врага", — сказал генерал-лейтенант.

К слову, ранее глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что стоимость каждой ракеты-дрона "Паляница" составляет менее 1 млн долларов. По его словам, это новый проект, созданный с нуля, а не модернизация старой советской техники. Разработку завершили примерно через 18 месяцев.

Судя по российским аэродромам, которые может поражать "Паляница", ее дальность до 700 км — наравне с ракетами ATACMS и JASSM.

Новая ракета-дрон впервые была использована для атаки на объект на оккупированной украинской территории, а не в России, отмечают в издании.