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Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

28 августа 2024 г. 10:24

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Собственная дальнобойная ракета-дрон Украины "Паляниця" по характеристикам больше похожа на крылатую ракету. Главное отличие дрона с этой ракетой — в точности и мощности боевой части.

Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире Ранок.LIVE.

Особенности дрона-ракеты "Паляниця"

По словам Романенко, главное отличие дрона с этой ракетой — в точности и мощности боевой части. Мол, ракета сильнее.

"Высокоточное оружие — это несколько метров (10-20, но не больше) отклонения, точность должна быть велика. […] Более мощная боевая часть, более точная система наведения и возможность преодолевать противополетную, противоракетную систему врага", — сказал генерал-лейтенант.

К слову, ранее глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что стоимость каждой ракеты-дрона "Паляница" составляет менее 1 млн долларов. По его словам, это новый проект, созданный с нуля, а не модернизация старой советской техники. Разработку завершили примерно через 18 месяцев.

Судя по российским аэродромам, которые может поражать "Паляница", ее дальность до 700 км — наравне с ракетами ATACMS и JASSM.

Новая ракета-дрон впервые была использована для атаки на объект на оккупированной украинской территории, а не в России, отмечают в издании.

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11:09 В Харькове напали на бригаду скорой помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:54 Россияне сбросили авиабомбу на частный дом на Донетчине — погибла целая семья

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