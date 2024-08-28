Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании первой украинской баллистической ракеты. Информация об успешном тестировании такой ракеты свидетельствует о том, что она была реально запущена, вероятно, по врагу.

Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире Ранок.LIVE.

Украинская баллистическая ракета

По словам Романенко, в Украине с 2022 реализуется ракетная программа.

"У нас второй этап модернизации "Нептуна", у нас "Паляниця". Миллион дронов есть, но нет средств", — сказал он.

Что касается новой баллистической ракеты, то он отметил, что заявление об ее успешном тестировании может означать, что оружие уже использовали против врага.

Кроме того, военный рассказал о разработке украинского ракетного комплекса "Сапсан", за который он отвечал в качестве заместителя начальника Генштаба в течение 2006-2010 годов. Он отметил, что начало программы было успешным, но реализации помешала агентура Кремля.