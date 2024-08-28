Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення першої української балістичної ракети. Інформація про успішне тестування такої ракети свідчить про те, що вона була реально запущена, ймовірно, по ворогу.

Про це розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі Ранок.LIVE.

Українська балістична ракета

За словами Романенка, в Україні з 2022 року реалізується ракетна програма.

"У нас другий етап модернізації "Нептуна", у нас "Паляниця". Мільйон дронів є, але немає коштів", — сказав він.

Щодо нової балістичної ракети він зауважив, що заява про її успішне тестування може означати, що зброю вже використали проти ворога.

Крім того, військовий розповів про розробку українського ракетного комплексу "Сапсан", за який він відповідав як заступник начальника Генштабу протягом 2006-2010 років. Він зазначив, що початок програми був успішним, але реалізації завадила агентура Кремля.