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Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

28 серпня 2024 р. 09:31

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09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

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08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
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23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

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12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

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Президент України Володимир Зеленський заявив про створення першої української балістичної ракети. Інформація про успішне тестування такої ракети свідчить про те, що вона була реально запущена, ймовірно, по ворогу.

Про це розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі Ранок.LIVE.

Українська балістична ракета

За словами Романенка, в Україні з 2022 року реалізується ракетна програма. 

"У нас другий етап модернізації "Нептуна", у нас "Паляниця". Мільйон дронів є, але немає коштів", — сказав він.

Щодо нової балістичної ракети він зауважив, що заява про її успішне тестування може означати, що зброю вже використали проти ворога.

Крім того, військовий розповів про розробку українського ракетного комплексу "Сапсан", за який він відповідав як заступник начальника Генштабу протягом 2006-2010 років. Він зазначив, що початок програми був успішним, але реалізації завадила агентура Кремля.

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10:03 Потрапила під удар російського дрона — на Херсонщині постраждала померла у лікарні

09:53 П'ють з калюж — британська розвідка повідомила про дефіцит питної води в армії Росії

09:47 Загроза обстрілів надзвичайно висока — скільки кораблів з "Калібрами" чатує у Чорному морі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:44 Бійці можуть не платити відсотки за кредитами — як скористатися правом

09:44 Росіяни атакували безпілотниками Запорізьку область — троє людей загинули, є поранені

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22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

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20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

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17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

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