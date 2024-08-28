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Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024 р. 08:00

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08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
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23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

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12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Національний банк України ввів обмеження щодо сум переказів між картками. Ліміт на 150 тисяч гривень на місяць встановлюється тимчасово — на пів року. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий психолог Андрій Козінчук;
  • президент агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • авіаексперт Богдан Долінце;
  • політичний аналітик  Вʼячеслав Потапенко;
  • нардеп, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;
  • заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (2016-2019 р.р.) Георгій Тука;
  • голова комітету економістів України Андрій Новак.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • Курську операцію, план миру та українські розробки: головне з пресконференції Зеленського;
  • Нацбанк обмежив перекази на картки: якими будуть ліміти;
  • в Україні знову відключають світло: які графіки та коли електрика буде 24/7.

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08:45 Евакуювали два села — у Воронезькій області Росії безпілотник впав біля "небезпечних об'єктів"

08:38 Оператори дронів знищили російський РЕБ Сапфір у Курській області — вибухове відео

08:37 На Харківщині невідомі розтрощили дитяче містечко

Новина з відео

08:33 Чоловіків з відстрочкою мобілізують до армії — чому це може статися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:27 Кабмін частково заморозив виплату коштів перед міжнародними кредиторами

08:17 У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по готелю

08:16 Скільки ще протримається тепло та коли чекати похолодання — прогноз погоди на осінь

08:10 Ефектне збиття — бійці 28-ї ОМБр показали кадри знищення ворожого СУ-25

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20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

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17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

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12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

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12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

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