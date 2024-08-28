Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

Національний банк України ввів обмеження щодо сум переказів між картками. Ліміт на 150 тисяч гривень на місяць встановлюється тимчасово — на пів року.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- військовий психолог Андрій Козінчук;
- президент агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- авіаексперт Богдан Долінце;
- політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
- нардеп, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
- кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
- експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;
- заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (2016-2019 р.р.) Георгій Тука;
- голова комітету економістів України Андрій Новак.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- Курську операцію, план миру та українські розробки: головне з пресконференції Зеленського;
- Нацбанк обмежив перекази на картки: якими будуть ліміти;
- в Україні знову відключають світло: які графіки та коли електрика буде 24/7.