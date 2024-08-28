Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

Національний банк України ввів обмеження щодо сум переказів між картками. Ліміт на 150 тисяч гривень на місяць встановлюється тимчасово — на пів року.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

військовий психолог Андрій Козінчук;

президент агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

авіаексперт Богдан Долінце;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

нардеп, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;

заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (2016-2019 р.р.) Георгій Тука;

голова комітету економістів України Андрій Новак.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

Курську операцію, план миру та українські розробки: головне з пресконференції Зеленського;

Нацбанк обмежив перекази на картки: якими будуть ліміти;

в Україні знову відключають світло: які графіки та коли електрика буде 24/7.