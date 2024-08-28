Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

Национальный банк Украины ввел ограничения по суммам переводов между карточками. Лимит на 150 тысяч гривен в месяц устанавливается временно — на полгода.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- военный психолог Андрей Козинчук;
- президент агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- авиаэксперт Богдан Долинце;
- политический аналитик Вячеслав Потапенко;
- нардеп, член комитета по национальной безопасности, обороны и разведке Александр Федиенко;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Еж;
- заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019 г.г.) Георгий Тука;
- глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- Курская операция, план мира и украинские разработки: главное из пресс-конференции Зеленского;
- Нацбанк ограничил переводы на карты: какими будут лимиты;
- в Украине снова отключают свет: какие графики и когда электричество будет 24/7.