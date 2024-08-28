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Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
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23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

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22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

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20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

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17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

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13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

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12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

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12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

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12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

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12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
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23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

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22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

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20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

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17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

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13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

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12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

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12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

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12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

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12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

Национальный банк Украины ввел ограничения по суммам переводов между карточками. Лимит на 150 тысяч гривен в месяц устанавливается временно — на полгода.  

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • военный психолог Андрей Козинчук;
  • президент агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • авиаэксперт Богдан Долинце;
  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • нардеп, член комитета по национальной безопасности, обороны и разведке Александр Федиенко;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Еж;
  • заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019 г.г.) Георгий Тука;
  • глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • Курская операция, план мира и украинские разработки: главное из пресс-конференции Зеленского;
  • Нацбанк ограничил переводы на карты: какими будут лимиты;
  • в Украине снова отключают свет: какие графики и когда электричество будет 24/7.

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08:12 Центр рекрутинга украинской армии открыли еще в одном городе — подробности

08:10 Эффектное сбитие — бойцы 28-й ОМБр показали кадры уничтожения вражеского СУ-25

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:02 Руководителя ВВК на Закарпатье поймали на взятках — сколько он брал денег с уклонистов

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