Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

Национальный банк Украины ввел ограничения по суммам переводов между карточками. Лимит на 150 тысяч гривен в месяц устанавливается временно — на полгода.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

военный психолог Андрей Козинчук;

президент агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

авиаэксперт Богдан Долинце;

политический аналитик Вячеслав Потапенко;

нардеп, член комитета по национальной безопасности, обороны и разведке Александр Федиенко;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Еж;

заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019 г.г.) Георгий Тука;

глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

Курская операция, план мира и украинские разработки: главное из пресс-конференции Зеленского;

Нацбанк ограничил переводы на карты: какими будут лимиты;

в Украине снова отключают свет: какие графики и когда электричество будет 24/7.