Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE arrow
Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

29 августа 2024 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Text

14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Text

14:19 Куюн спрогнозировал, вырастут ли цены на бензин и дизель в сентябре

Text

13:00 Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвал количество украинцев, готовых из-за границы вернуться домой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:28 Сколько домов в год строят для людей, которые потеряли жилье — данные нардепа

Text

08:00 Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2024
Text

23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

Text

17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Text

14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Text

14:19 Куюн спрогнозировал, вырастут ли цены на бензин и дизель в сентябре

Text

13:00 Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвал количество украинцев, готовых из-за границы вернуться домой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:28 Сколько домов в год строят для людей, которые потеряли жилье — данные нардепа

Text

08:00 Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2024
Text

23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

Text

17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

Украинская армия ударила по трем стратегическим объектам российских войск на территории России, а в Офисе президента прокомментировали вероятное средство поражения . Тем временем ВВС Беларуси подняли в небо авиацию для перехвата дрона Shahed-136, вновь залетевшего на территорию страны.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости эфира:

  • народный депутат Украины, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский;
  • председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак;
  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • экс-замглавы СБУ (2014-2015 гг.), генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун;
  • основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:56 Перевозка трупов собак в Одессу — полиция начала расследование

17:55 Ситуация в Покровске — Сырский в Донецкой области провел военное совещание с комбригами

Text

17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

17:48 Украина получила разрешение использовать нидерландские F-16 на территории России — какие условия

17:44 Украинцы ответили, возможно ли сдержать Россию гарантиями безопасности — опрос

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:42 Украина назвала цель РФ во время массированной атаки по Украине 26 августа и обратилась к МАГАТЭ

17:31 Реброва раскритиковали из-за кадровой политики в сборной Украины — что известно

17:30 Легендарная группа ABBA запретила Трампу использовать их песни без разрешения

17:27 В Виннице суд взыскал в доход государства квартиру руководителя одного из местных ТЦК — подробности

17:27 В Одесской области обезвредили очередную морскую мину

17:56 Перевозка трупов собак в Одессу — полиция начала расследование

17:55 Ситуация в Покровске — Сырский в Донецкой области провел военное совещание с комбригами

17:48 Украина получила разрешение использовать нидерландские F-16 на территории России — какие условия

17:44 Украинцы ответили, возможно ли сдержать Россию гарантиями безопасности — опрос

17:42 Украина назвала цель РФ во время массированной атаки по Украине 26 августа и обратилась к МАГАТЭ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Реброва раскритиковали из-за кадровой политики в сборной Украины — что известно

17:30 Легендарная группа ABBA запретила Трампу использовать их песни без разрешения

17:27 В Виннице суд взыскал в доход государства квартиру руководителя одного из местных ТЦК — подробности

17:27 В Одесской области обезвредили очередную морскую мину

17:25 Военный объяснил, как завершить войну в Украине и какие изменения нужны армии

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

Text

17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Text

14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Text

14:19 Куюн спрогнозировал, вырастут ли цены на бензин и дизель в сентябре

Text

13:00 Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвал количество украинцев, готовых из-за границы вернуться домой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:28 Сколько домов в год строят для людей, которые потеряли жилье — данные нардепа

Text

08:00 Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2024
Text

23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

Text

17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал