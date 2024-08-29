Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Украинская армия ударила по трем стратегическим объектам российских войск на территории России, а в Офисе президента прокомментировали вероятное средство поражения . Тем временем ВВС Беларуси подняли в небо авиацию для перехвата дрона Shahed-136, вновь залетевшего на территорию страны.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости эфира:

народный депутат Украины, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский;

председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак;

политолог-международник Андрей Бузаров;

экс-замглавы СБУ (2014-2015 гг.), генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун;

основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.