Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Украинская армия ударила по трем стратегическим объектам российских войск на территории России, а в Офисе президента прокомментировали вероятное средство поражения . Тем временем ВВС Беларуси подняли в небо авиацию для перехвата дрона Shahed-136, вновь залетевшего на территорию страны.
Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
Эфир Вечір.LIVE
Приглашенные гости эфира:
- народный депутат Украины, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;
- руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский;
- председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак;
- политолог-международник Андрей Бузаров;
- экс-замглавы СБУ (2014-2015 гг.), генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун;
- основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.