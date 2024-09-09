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Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

09 вересня 2024 р. 12:27

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Пресофіцер 24-ї ОМБр Андрій Полухін розповів, що відбувається біля Часового Яру Донецької області. За його словами, українські бійці утримують позиції біля населеного пункту.

Про це Андрій Полухін сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 9 вересня.

Ситуація біля Часового Яру

"ЗСУ утримують позиції біля Часового Яру, ситуація стабільна", — каже Полухін.

Він наголосив, що лінія фронту в цій зоні не змінилася. Наразі активних наступальних операцій там не відбувається.

За словами пресофіцера 24-ї ОМБр, противник намагається проводити штурми малими піхотними групами. Однак просування ускладнюється через використання ЗСУ каналів Сіверський Донець-Донбас як оборонної споруди.

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11:39 У Полтавській області чоловік кинув гранату в натовп — порушник загинув на місці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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