Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Пресофіцер 24-ї ОМБр Андрій Полухін розповів, що відбувається біля Часового Яру Донецької області. За його словами, українські бійці утримують позиції біля населеного пункту.

Про це Андрій Полухін сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 9 вересня.

Ситуація біля Часового Яру

"ЗСУ утримують позиції біля Часового Яру, ситуація стабільна", — каже Полухін.

Він наголосив, що лінія фронту в цій зоні не змінилася. Наразі активних наступальних операцій там не відбувається.

За словами пресофіцера 24-ї ОМБр, противник намагається проводити штурми малими піхотними групами. Однак просування ускладнюється через використання ЗСУ каналів Сіверський Донець-Донбас як оборонної споруди.