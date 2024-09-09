Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

Пресс-офицер 24-й ОМБр Андрей Полухин рассказал, что происходит возле Часового Яра Донецкой области. По его словам, украинские бойцы удерживают позиции у населенного пункта.

Об этом Андрей Полухин сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 сентября.

Ситуация возле Временного Яра

"ВСУ удерживают позиции возле Часового Яра, ситуация стабильная", — говорит Полухин.

Он отметил, что линия фронта в этой зоне не изменилась. Сейчас активных наступательных операций там не происходит.

По словам пресс-офицера 24-й ОМБр, противник пытается проводить штурмы малыми пехотными группами. Однако продвижение осложняется из-за использования ВСУ каналов Северский Донец-Донбасс в качестве оборонного сооружения.