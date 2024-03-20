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Політолог пояснив, як зволікання з законом про мобілізацію демотивує союзників України

Політолог пояснив, як зволікання з законом про мобілізацію демотивує союзників України

20 березня 2024 р. 09:44

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07:40 Військовий пояснив, яким чином Путін хоче знищити українську самоідентичність

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04:51 Військовий аналітик Черник розповів, чому Росія не виграє війну в Україні

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Керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в ефірі Вечір.LIVE дав інтерв'ю ведучому Сергію Гулюку. Він пояснив, як зволікання з прийняттям закону про мобілізацію впливає на союзників України.

Ситуацію Мельник описав у ефірі Новини.LIVE у середу, 20 березня.

Союзники України демотивовані

"Якщо Україна не бажає відправляти своїх синів на фронт, то не буде сенсу і в зброї, якою нікому буде керувати. Чим далі ми тягнутимемо з прийняттям цього закону, тим більше це демотивуватиме тих, хто надає зброю Україні, та додаватиме аргументів тим, хто за припинення цієї підтримки", — пояснив політолог.

Втім, він підкреслив, що приблизно у квітні можна очікувати фінансової допомоги від США, адже йдеться також і про їх репутацію, як лідера серед союзників.

"Є імовірність ухвалення рішення щодо допомоги. В якому вона буде вигляді, в якій формі — чи грантова, чи кредити без відсотків — неважливо. Головне, щоб це рішення було прийняте. Це дуже важливо, оскільки всі дивляться передусім на Америку", — вважає Мельник.

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10:50 Україна — Боснія та Герцеговина — анонс і ставки на матч Євро-2024

10:47 Транспортування хворих по Києву — послуги медичного таксі "Евомед"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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