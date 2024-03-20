Політолог пояснив, як зволікання з законом про мобілізацію демотивує союзників України

Керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в ефірі Вечір.LIVE дав інтерв'ю ведучому Сергію Гулюку. Він пояснив, як зволікання з прийняттям закону про мобілізацію впливає на союзників України.

Ситуацію Мельник описав у ефірі Новини.LIVE у середу, 20 березня.

Союзники України демотивовані

"Якщо Україна не бажає відправляти своїх синів на фронт, то не буде сенсу і в зброї, якою нікому буде керувати. Чим далі ми тягнутимемо з прийняттям цього закону, тим більше це демотивуватиме тих, хто надає зброю Україні, та додаватиме аргументів тим, хто за припинення цієї підтримки", — пояснив політолог.

Втім, він підкреслив, що приблизно у квітні можна очікувати фінансової допомоги від США, адже йдеться також і про їх репутацію, як лідера серед союзників.

"Є імовірність ухвалення рішення щодо допомоги. В якому вона буде вигляді, в якій формі — чи грантова, чи кредити без відсотків — неважливо. Головне, щоб це рішення було прийняте. Це дуже важливо, оскільки всі дивляться передусім на Америку", — вважає Мельник.

Раніше ми повідомляли, якими речами повинна забезпечувати мобілізованого держава, а що необхідно придбати самостійно.

Нагадаємо, ми писали, що чекає після мобілізації на чоловіків та як проходить навчання.